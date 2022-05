Antonella Clerici allarmata: “È arrivato, state attenti”, il suo appello

E’ sempre mezzogiorno, la preoccupazione della conduttrice: “Arrivato l’anticiclone Hannibal”

Lo aveva anticipato nei giorni scorsi, basandosi su quanto annunciato dalle previsioni meteo, e oggi lo ha confermato in diretta all’inizio della sua trasmissione Antonella Clerici: il tanto temuto anticiclone Hannibal è arrivato portando con sé temperature molto alte per la primavera, facendoci assaporare a tutti gli effetti un inizio d’estate. E proprio su ciò ha posto l’attenzione la conduttrice aprendo la diretta di oggi: finita la sigla, ha raggiunto il centro dello studio con un ventaglio dicendo

Sventoliamo tutti i nostri ventagli possibili e immaginabili perchè è arrivato Hannibal.

“Questo anticiclone sta portando davvero un vento caldo dell’estate” ha poi aggiunto.

“Non lo avrei mai immaginato”, le parole di Antonella Clerici all’inizio della diretta di oggi

“Sembra di essere già a luglio, invece siamo ancora solo a maggio” ha detto inoltre la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno sempre nei primi minuti della puntata di oggi, continuando:

Vi faccio le solite raccomandazioni che mai avrei pensato di fare in questa stagione…

Ha quindi invitato i telespettatori a bere molto, a limitare le uscite di casa, a non prendere troppo sole specie nelle ore più calde e, soprattutto, mangiare bene. “Prendete penna e foglio, anzi penna, foglio e ventaglio, per cucinare con noi e appuntarvi delle ricette fresche fresche” ha poi concluso, chiudendo il siparietto iniziale legato, appunto, all’arrivo del grande caldo, del quale ha parlato anche ieri lanciando un po’ l’allarme.

Antonella Clerici, cambiato l’ingresso in studio: niente bicicletta oggi in trasmissione

Ha abbandonato la bici con la quale nei giorni scorsi ha aperto la trasmissione la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, oggi arrivata al centro dello studio, come già detto, con un ventaglio ma camminando sui propri piedi, senza pedalare. Caldo a parte, ricordiamo che, proprio per via dell’estate ormai alle porte, il programma si prepara a fare compagnia al pubblico del primo canale della Rai per l’ultimo periodo, ossia la seconda metà di maggio, in vista dell’appuntamento conclusivo di questa edizione che andrà in onda venerdì 3 giugno: poi Antonella si godrà tre mesi di vacanze e relax ma tornerà in onda puntualissima a settembre.