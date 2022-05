È sempre mezzogiorno, l’allarme di Antonella Clerici: “Sta arrivando…”

“Arriverà nei prossimi giorni”, l’allarme lanciato da Antonella Clerici all’inizio della diretta

Nuova settimana a partire da oggi, lunedì 16 maggio, in compagnia di E’ sempre mezzogiorno, con la conduttrice che, come nei giorni scorsi, ha aperto la trasmissione entrando in studio a bordo di una bicicletta. La bella stagione è ormai alle porte perciò, con o senza bicicletta, tutti ci prepariamo a trascorrere più tempo all’aria aperta: e proprio ponendo l’attenzione su ciò Antonella ha avvertito i telespettatori dell’arrivo dell’anticiclone Hannibal, previsto per i prossimi giorni, dicendo

Lo stiamo aspettando, si dice che farà un caldo incredibile questa settimana…

“E’ per questo che noi ci siamo attrezzati” ha aggiunto subito dopo, indicando appunto la bicicletta e concludendo: “Abbiamo attrezzato anche i nostri piatti che da oggi sono estivi e belli freschi”.

E’ sempre mezzogiorno: “Grande successo per l’Eurovision Song Contest”, le parole della conduttrice

Caldo a parte, Antonella Clerici nei primi minuti della puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno ha commentato anche la vittoria dell’Ucraina all’ESC, sottolineando che l’evento su Rai1 ha ottenuto grandi ascolti: “Sabato sera tutti a guardarlo, ha avuto un enorme successo”. Ha infine parlato dei campionati internazionali di tennis che si sono svolti a Roma sempre nel fine settimana, facendo vedere la foto di uno stadio gremito di spettatori che ha commentato dicendo: “Guardate che sole che c’era a Roma”.

Ultime tre settimane di messa in onda per l’edizione 2021/2022 del programma di Antonella Clerici

E’ giunta quasi alla fine questa edizione di E’ sempre mezzogiorno, che chiuderà ufficialmente i battenti venerdì 3 giugno. Come la precedente, anche questa stagione del programma è stata premiata dagli ascolti, con Antonella (che nell’ultimo appuntamento della settimana scorsa ha avuto in studio alcuni ospiti speciali) che ha spesso superato quota 2milioni di telespettatori, segno dell’affetto ormai consolidato da parte del pubblico del mezzogiorno di Rai1. E a settembre la trasmissione tornerà con la sua terza edizione: la data di ripartenza prevista è quella di lunedì 12. Prima di settembre, però, la conduttrice si godrà tre mesi di meritatissimo riposo con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle nella sua tenuta in Piemonte.