Antonella Clerici e l’interruzione di È sempre mezzogiorno: “Chiudiamo”

La trasmissione del mezzogiorno di Rai1 verso lo stop estivo, Antonella Clerici: “Ultima settimana”

Ultimo venerdì di maggio oggi, giorno 27, come la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha fatto notare entrando in studio dopo la sigla, all’inizio della trasmissione, aggiungendo poi: “La prossima settimana sarà l’ultima di questa edizione”. Com’è noto da tempo, il programma chiuderà infatti i battenti per l’estate venerdì 3 giugno, come tutte le altre trasmissioni del daytime della Rai d’altronde, ma tornerà puntualissimo a partire da lunedì 12 settembre, per la terza stagione. “Ormai sentiamo il richiamo delle vacanze, perciò iniziamo anche a pensare a qualche fine settimana da trascorrere fuori porta” ha asserito Antonella sempre nei primi minuti della diretta di oggi, prima di dare il via ufficiale alla puntata.

Da lunedì 6 giugno Camper al posto di E’ sempre mezzogiorno: “L’idea c’era da anni”

Come abbiamo già scritto in precedenti articoli, al posto del programma di Antonella Clerici dal primo lunedì di giugno Rai1 trasmetterà Camper, nuova trasmissione itinerante che vedrà alla conduzione Tinto in coppia con Roberta Morise. E proprio Tinto, conosciuto anche come Nicola Prudente, è stato ospite di Antonella nella puntata di ieri, lanciando il programma estivo, come riporta Davide Maggio.

Per molti anni abbiamo pensato di coprire in qualche modo la fascia oraria del mezzogiorno in estate, facendo Camper […] Finalmente il Camper inizierà a viaggiare

hanno dichiarato Tinto e Antonella ieri, svelando anche che il tour inizierà dalla sede Rai di via Teulada a Roma. “Gireremo in lungo e in largo l’Italia parlando di tendenze, ci collegheremo con le spiagge e parleremo di piatti freddi, balli e molto altro” ha anticipato il conduttore, come suddetto nell’appuntamento di ieri di E’ sempre mezzogiorno, che la Clerici ha aperto facendo un ringraziamento speciale… (non legato agli ascolti).

“Siete nel posto giusto”, Antonella Clerici e le ricette per l’estate a E’ sempre mezzogiorno

Tornando, invece, alla puntata di oggi, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha annunciato all’inizio della diretta, rivolgendosi ai telespettatori: “Se avete voglia di ricette estive, oggi siete nel posto giusto perchè ve ne insegneremo tante”. Appuntamento da lunedì, quindi, per l’ultima settimana dell’edizione 2021/2022 del programma di Rai1 che, come nella passata stagione, ha riscosso un buon successo in termini di ascolti, ultimamente segnando il record di share con oltre il 18%.