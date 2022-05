“Può finire male”, Antonella Clerici l’ha ammesso davanti ai telespettatori

E’ sempre mezzogiorno, la gag della conduttrice con Gian Piero Fava: “Potrebbe finire male…”

Esilarante siparietto di Antonella Clerici con Gian Piero Fava nella puntata di oggi, lunedì 2 maggio 2022, del seguitissimo programma culinario del mezzogiorno di Rai1: parlando del mese appena iniziato, la conduttrice ha ricordato che in tanti scelgono proprio maggio per sposarsi, dunque lo chef romano ha risposto ironicamente con una battuta, dicendo “Se si festeggiassero anche le separazioni noi cuochi lavoreremmo di più”.

A volte le separazioni sono consensuali e rimane dell’affetto, ma il più delle volte la vedo dura… potrebbe finire male!

è stata la replica di Antonella, che ha fatto sorridere tutti i presenti in studio e, probabilmente, anche i telespettatori.

Antonella Clerici mette in imbarazzo Gian Piero Fava: “Sei mai stato sposato?”

E a proposito di matrimoni, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha poi chiesto al suo chef “Tu sei mai stato sposato?”. Rispondendo a tale domanda, che sicuramente non si aspettava, Fava è sembrato piuttosto imbarazzato: “Sono stato sposato con la madre di Tommaso, una donna meravigliosa, ma ora sposato non lo sono più” ha quindi asserito. Antonella (che in una puntata della settimana scorsa si è scottata in diretta!) ha però rincarato la dose chiedendogli se fosse disposto a risposarsi: “Adesso come adesso ti direi di no, ma mai dire mai nella vita” ha tagliato corto il cuoco.

I segreti della vita privata (e non solo) della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno

Gag con Gian Piero Fava a parte, Antonella Clerici nel corso della diretta di oggi ha scherzato anche sul suo di privato, non parlando d’amore, ma di linea… ha infatti rivelato di invidiare un po’ sua sorella perchè è magrissima dunque non deve stare troppo attenta a quanto mangia: “Mia sorella è la metà rispetto a me” ha asserito a tal proposito, in un appuntamento iniziato molto in ritardo rispetto al solito, esattamente mezz’ora dopo (quindi alle 12.25) a causa di un’edizione speciale del telegiornale trasmessa dal Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la presentazione dei candidati ai premi dei David di Donatello. “Io, comunque, in diretta devo assaggiare per forza, anche per dire a voi come sono i piatti” ha scherzato infine.