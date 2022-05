“Si festeggia”, Antonella Clerici ha annunciato la novità a fine diretta

E’ sempre mezzogiorno, quella di domani non sarà una puntata come le altre: ecco perchè…

Puntata dedicata alla festa della mamma quella che Antonella Clerici condurrà domani, venerdì 6 maggio, in vista della ricorrenza di domenica 8. L’annuncio è stato fatto proprio dalla conduttrice al termine della diretta di oggi, nel tradizionale momento del ‘tutti a tavola’. Riepilogando e facendo vedere ai telespettatori i vari piatti presentati nel corso della diretta odierna, ringraziando i protagonisti che l’anno affiancata in trasmissione, pochi secondi prima di dare la linea all’edizione del telegiornale delle 13.30, ha detto infatti: “Domani avremo una puntata speciale che sarà interamente dedicata alle mamme, a quelle dei nostri cuochi e alle madri di tutti voi che ci seguite da casa”.

E’ sempre mezzogiorno, gli auguri della conduttrice agli sposi di maggio: “Questo è il mese dei matrimoni”

All’inizio della puntata, invece, Antonella Clerici ha voluto dedicare un pensiero a tutte le coppie che sono prossime al matrimonio, ricordando che maggio è il mese più scelto dagli sposi.

Manca un minuto a mezzogiorno e pensavo che questo è, per antonomasia, il mese dei matrimoni ma anche della rinascita, delle cose che continuano, dei fiori che sbocciano, della primavera…

ha asserito, continuando: “Ci sono stati molti rinvii di nozze negli ultimi due anni a causa della pandemia”, concludendo con i suoi auguri rivolti, appunto, a coloro che hanno scelto di fare il grande passo da qui a fine mese, e leggendo un passo de ‘Il piccolo principe’, ossia “Amare non è guardarsi l’un l’altro ma è guardare insieme nella stessa direzione”.

Lorenzo Biagiarelli sostituito da Federico Quaranta nell’anteprima della trasmissione

Festa della mamma di domenica e matrimoni di maggio a parte, anche nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno Lorenzo Biagiarelli si è assentato essendo in isolamento domiciliare da qualche giorno dopo essere stato in contatto con una persona risultata positiva al Covid. Come nelle due precedenti puntate, è intervenuto tramite collegamento via skype, prendendo parte all’anteprima ma venendo però sostituito in studio da Federico Quaranta, oggi ospite di Antonella Clerici (che ieri, lo ricordiamo, ha aperto la trasmissione annunciando purtroppo una morte improvvisa…).