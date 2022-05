Antonella Clerici gioca un jolly: ecco chi arriva a E’ sempre mezzogiorno

E’ sempre mezzogiorno, in arrivo ospiti speciali per la puntata di domani: l’annuncio della conduttrice

Ha chiuso la diretta di oggi con un annuncio sulla prossima puntata Antonella Clerici che, nel tradizionale momento del ‘tutti a tavola’, dopo aver elencato e fatto vedere ai telespettatori i piatti preparati dai protagonisti dell’appuntamento odierno, ha anticipato che domani in studio arriveranno alcuni ospiti speciali. Chi saranno? La conduttrice ha fatto un solo nome, quello di Sonia Peronaci: “Sarà tra gli ospiti molto interessanti di domani e cucinerà con noi” ha asserito. Per chi non la conosce, Sonia Peronaci è una famosa cuoca, una scrittrice, una conduttrice televisiva e blogger italiana nonché fondatrice del cliccatissimo sito di cucina ‘Giallo Zafferano’. Toccherà quindi a lei domani, assieme ad altri ospiti che non conosciamo, intrattenere con Antonella e gli altri protagonisti della trasmissione il pubblico che trascorrerà il mezzogiorno sintonizzato sul primo canale della Rai.

Antonella Clerici, inizio di diretta anomalo oggi: è entrata in studio… in bicicletta!

Ha aperto il programma in un modo decisamente insolito la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno oggi, entrando in studio pedalando! Proprio così. Finita la sigla, ha infatti raggiunto il centro dello studio Rai di Milano che ospita la trasmissione, con una bicicletta, sottolineando che l’estate è vicina ed è molto bello concedersi di tanto in tanto un giro in bicicletta, il tutto sulle note del famoso brano di Riccardo Cocciante ‘In bicicletta’, a proposito del quale ha detto: “Mi è sempre piaciuto molto”.

Non è mancato, inoltre, nel corso della puntata, un commento sull’Eurovision Song Contest, la cui seconda semifinale verrà trasmessa oggi in prima serata su Rai1. A proposito dell’ESC, ricordiamo che ieri lei e altre conduttrici della Rai hanno commesso qualche gaffe…

E’ sempre mezzogiorno: festeggiamenti in studio per la vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter

Infine, si è parlato anche di sport nel programma del mezzogiorno di Rai1, con Antonella Clerici che ha festeggiato per la vittoria dell’Inter, il quale ieri sera si è aggiudicato la Coppa Italia battendo la Juventus.

E’ apparsa in perfetta forma oggi la conduttrice, tornata ieri dopo l’assenza di martedì dovuta ad un’intossicazione che l’ha colpita durante la notte precedente, a causa della quale ha dovuto, appunto, rinunciare ad andare in onda: per rimpiazzare la diretta mancata, la Rai ha trasmesso un montaggio di spezzoni in replica delle precedenti puntate della trasmissione, con tema dominante le ricette dei dolci.