Clerici, Daniele, Giandotti: valanga di errori in tv sull’Eurovision Song Contest

È sempre mezzogiorno, gaffe di Antonella Clerici: “Seguiremo giovedì la finalissima dell’Eurovision”

Dopo trent’anni dall’ultima volta, ESC è ritornato in Italia ed a condurre l’evento musicale c’è il trio formato da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Stando invece a quanto hanno riportato oggi le trasmissione del mattino di Rai1 sembra invece che la confusione sulla messa in onda delle serate regna sovrana. La più leggera nel commettere una gaffe è stata Antonella Clerici. L’impeccabile conduttrice di È sempre mezzogiorno ha voluto fare gli auguri a Cattelan che proprio oggi compie gli anni e nel farlo ovviamente si è congratulata con il trio per il successo delle prima semifinale dell’evento. Tuttavia nel ricordare gli appuntamenti ha fatto un po’ di confusione:

“Seguiremo giovedì la finalissima”

Peccato che invece la finale andrà in onda sabato 14 maggio mentre giovedì andrà in onda la seconda semifinale.

Eleonora Daniele e Monica Giandotti: valanga di errori sull’evento musicale

Il caso maggiore di gaffe ed errori, tuttavia, l’hanno commesso le due conduttrici di due programmi di punta di Rai1. La prima è stata Monica Giandotti che nel suo UnoMattina ha chiesto al suo inviato a Torino “Dacci qualche anticipazione di stasera”, ricevendo come risposta un secco “Certo Monica.” Eleonora Daniele invece nella sua trasmissione Storie Italiane ha commentato con gli ospiti in studio il successo della prima semifinale me peccato che, come riporta tra gli altri anche TvBlog, la grafica del programma riportava “Questa sera la semifinale.” Insomma, nonostante l’importanza dell’evento in Rai per la giornata di oggi ha regnato l’incertezza che ha ingenerato nei telespettatori anche dei dubbi su quando effettivamente l’Eurovision Song Contes 2022 andrà in onda.

Eurovision Song Contes 2022, gaffe sulla messa in onda: quando vedere la semifinale e la finale

E dunque dopo gli ottimi ascolti della prima semifinale della kermesse canora più importante d’Europa e seguita in tutto il mondo, gli appuntamenti corretti per seguirla sono i seguenti. La seconda semifinale andrà in onda giovedì 12 maggio a partire dalle 20.30 su Rai1 con il commento di Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina di Domenico o su rai radio 1 e RaiPlay mentre invece la finalissima verrà trasmessa sabato 14 maggio sempre in prima serata sulla rete ammiraglia della tv di Stato.