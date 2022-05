Antonella Clerici scossa da una tragedia immane: “Bisogna fare qualcosa”

“Trent’anni da quel giorno”, le parole toccanti della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno

Non poteva non aprire la puntata di oggi, lunedì 23 maggio, del suo programma Antonella Clerici ricordando la strage di Capaci, della quale oggi ricorre il trentesimo anniversario. Finita la sigla, la conduttrice ha raggiunto il centro dello studio dove, anziché sorridere e scherzare come fa solitamente, è apparsa piuttosto provata ricordando: “Sono già trascorsi trent’anni da quella strage”. Ha poi aggiunto:

Questa diretta è stata preceduta, com’era giusto che fosse, dalla commemorazione della strage di Capaci. Sono trascorsi già trent’anni dalla morte di Giovanni Falcone

“Alla sua morte è seguita purtroppo quella di Paolo Borsellino” ha ricordato inoltre.

Antonella Clerici e il ricordo della strage di Capaci: “C’è ancora un velo di omertà”

Prima di E’ sempre mezzogiorno (che terminerà questa stagione venerdì della prossima settimana) oggi Rai1 ha trasmesso “La memoria di tutti-L’Italia e Palermo trent’anni dopo”, appunto in memoria di Giovanni Falcone. Sulla morte del magistrato siciliano Antonella, sempre nei primi minuti della diretta odierna, ha asserito: “Ancora oggi, a distanza di trent’anni da quel giorno drammatico, c’è un velo di omertà e, soprattutto, scarsa chiarezza”.

Speriamo davvero che si possa fare qualcosa una volta per tutte per non dimenticare ma anche e soprattutto per abbattere questo muro di omertà

ha dichiarato inoltre, concludendo: “L’omertà sulla strage di Capaci c’è davvero da troppo tempo ormai”.

E’ sempre mezzogiorno, la conduttrice strappa un sorriso ai telespettatori: “Complimenti al Milan”

Un momento di riflessione ma anche un’occasione per strappare un sorriso ai suoi telespettatori oggi all’inizio della diretta per Antonella Clerici: dopo il ricordo della strage di Capaci, ha infatti detto “Per parlare di cose più frivoli, complimenti al Milan che ha vinto lo scudetto”. Ha poi sottolineato che lo scudetto rimane alla città di Milano dopo la vittoria dell’anno scorso da parte dell’Inter. “Quella del Milan è stata una vittoria meritatissima. Milano è in festa, credo che nessuno questa notte abbia dormito” ha poi concluso. E Lorenzo Biagiarelli, intervenendo, ha rivelato che il primo a non dormire è stato lui proprio per via dei festeggiamenti post-partita.