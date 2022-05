Record È sempre mezzogiorno, Antonella lo scopre in diretta: “Grandi!”

Antonella Clerici esulta in diretta per il record di share: “Me lo hanno comunicato adesso”

Non poteva sperare in un finale di stagione migliore la condutrice di E’ sempre mezzogiorno che, reduce da mesi di successo, sta portando a casa risultati sempre eccellenti, tanto che oggi ha saputo praticamente in diretta del record di share registrato ieri dalla trasmissione. Mentre era impegnata in cucina con la presentazione della ricetta di uno degli chef che hanno preso parte alla puntata di oggi, ha fissato lo sguardo dall’altra parte dello studio, dove evidentemente, da dietro le telecamere, qualcuno le ha fatto un cenno richiamando la sua attenzione. Subito sul suo viso è comparsa un’espressione di stupore e, pochi secondi dopo, ha voluto condividere il tutto con i telespettatori esultando e dicendo loro: “Mi hanno riferito adesso gli ascolti di ieri… Grandi!!! Grazieeeee”.

“Gli ascolti sono un successo di tutta la squadra di E’ sempre mezzogiorno”, le parole della conduttrice

“Bravissimi! Siamo una squadra davvero forte!” ha esclamato Antonella Clerici tra gli applausi dei suoi compagni di viaggio, puntualizzando subito:

Non sono abituata a parlare di ascolti per non incensarci. Siamo partiti due anni fa dal niente e siamo arrivati al 17.4% di share di ieri

ha poi aggiunto, concludendo: “Grazie davvero per l’affetto con il quale ci seguite, lo dico non tanto per me ma per tutti coloro che lavorano qui”. Nel dettaglio, a seguire l’appuntamento di ieri del programma del mezzogiorno di Rai1 sono stati quasi 1milione 700mila telespettatori: la media esatta è stata di 1milione 682mila e lo share del 17.42%.

La gag di Antonella Clerici sugli ascolti di ieri: “Un successo… nonostante Alfio!”

“Tutto questo nonostante la presenza di Alfio” ha ironizzato Lorenzo Biagiarelli rispondendo alla conduttrice, che ha replicato: “Vero, nonostante Alfio!”. A rispondere alla battuta è stata anche Evelina Flachi, che ha asserito: “Nonostante tutti noi”. A concludere lo spazio è stata poi Antonella (che all’inizio della diretta ha parlato del caldo arrivato in questi giorni) che ha chiarito il perchè della comunicazione che gli è stata fatta in diretta: oggi i dati sono usciti in ritardo rispetto al solito, altrimenti sarebbe venuta a conoscenza già attorno alle 10.00 dei risultati ottenuti ieri: “Lo spiego perchè tante volte me lo chiedono le persone che non lo sanno. Gli ascolti di solito li veniamo a sapere alle 10.00, anzi esattamente alle 10.00 meno due minuti”. Insomma, una stagione d’oro per il programma, già confermato per la sua terza edizione che dovrebbe partire lunedì 12 settembre.