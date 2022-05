Armando Incarnato attacca Biagio Di Maro: “Non hai rispetto per le donne”

Biagio Di Maro si difende e critica uno storico cavaliere: “Tu fai peggio di me”

Nel nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi, al centro dello studio si è seduto Biagio Di Maro per raccontare come procede con Sylviane. Ad attaccare il cavaliere dopo che ha raccontato di aver trascorso la notte in camera con la dama, ci ha pensato Armando Incarnato: “Parla di rispetto nei confronti delle donne, ti chiedo perchè ti fermi in camera la prima sera che esci con una donna, se tu avessi valore e rispetto per le donne eviteresti di dormire, il rispetto dove sta? Hai fatto questo un po’ con tutte, il rispetto nei confronti di una donna è saper aspettare il momento giusto, tra una settimana la lascerai”. La replica del 53enne è stata: “Tu fai peggio di me”.



Maria De Filippi riprende il protagonista del trono over: “Non si può fare questo ragionamento”

Oggi a Uomini e Donne, Biagio Di Maro ha fatto sapere come va tra lui e Sylviane: “Siamo usciti giovedì e anche ieri sera, sono arrivato a casa sua, mi ha portato dove abita lei, sulla spiaggia, siamo rimasti in camera sua, abbiamo trascorso una serata, siamo rimasti fino alla mattina, ieri sera siamo rimasti nella sua stanza, è una bella donna che comunque trasmette delle cose belle”. La reazione di Tina Cipollari che di recente è stata una furia, non si è fatta attendere: “Un’attrazione fatale, una conoscenza nata nella camera da letto”. Non appena il 53enne ha specificato che la dama non dorme da dieci anni con un uomo, l’opinionista ha aggiunto: “Hai fatto questa opera di beneficenza. Non vi inventate la barzelletta abbiamo parlato, uno più uno fa due”. La dama ha difeso il protagonista del trono over: “Ha avuto un estremo rispetto verso di me”. Il 53enne ha sottolineato: “Tra me e lei non c’è stato niente, io l’ho rispettata, non ci siamo arrivati a pensare di andare oltre”, venendo ripreso dalla conduttrice: “Perchè hai la necessità di dire abbiamo trascorso due notti in camera se c’è rispetto”. La moglie di Maurizio Costanzo non appena il cavaliere ha precisato che la dama è più presa di lui, gli ha detto: “Non si può fare questo ragionamento”.

Uomini e Donne, lo sfogo della nuova dama: “Ho una profonda ferita”

Intanto Tina si è detta sicura che il cavaliere non è interessato a Sylviane: “Se è stato con le mani in mano è perchè non gli piaci”. Quest’ultima oltre a difendere il 53enne si è sfogata: “Lui ha questa etichetta, non è detto che sia l’uomo della mia vita, io non vengo a Roma per fare determinate cose, ho detto la verità, sono consapevole di ciò che ho fatto”. La dama ha aggiunto: