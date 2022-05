Tina Cipollari è una furia con Biagio Di Maro: “Squallido e meschino”

Il cavaliere replica alle critiche dell’opinionista: “Tu come donna non mi piaci”

A catturare l’attenzione del pubblico nel nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi oggi è stato anche Biagio Di Maro, che si è seduto al centro dello studio per far sapere di essere uscito con Silviane. Il chiacchierato cavaliere è stato ancora una volta attaccato da Tina Cipollari: “Le fai sempre con un unico scopo queste serate, ma quanto sei meschino, lo vedi quanto sei squallido, che ci troveranno le donne in te, io questo mi chiedo, per l’amor di Dio”. Il 53enne si è difeso asfaltando l’opinionista: “Ad esempio tu come donna non mi piaci”.

Maria De Filippi rimprovera Biagio Di Maro: “E’ maleducazione, come fai a dire così”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, la nuova dama Silviane ha detto di essere uscita con Biagio Di Maro, ma prima ha confessato: “Ho ballato con lui, mi ha vista felice, gli ho detto oggi è il mio compleanno, per educazione mi ha fatto gli auguri, mi ha offerto una rosa e mi ha portato a cena. Poi ho visto che Giacomo era rimasto solo, sapevo che era venuto per chiarirsi con Gemma”. Il cavaliere dopo essere stato criticato da Tina Cipollari le ha detto che fisicamente non è il suo tipo, venendo rimproverato dalla conduttrice per le parole poco carine usate: “E’ maleducazione come fai a dire a una donna così”. Intanto la replica dell’opinionista non si è fatta attendere: “A me di lui non piace proprio niente, il finale è sempre quello, sono quattordici mesi che dici la stessa cosa”.

Una dama prende le difese del protagonista del trono over: “E’ una persona squisita”

A intervenire in difesa del cavaliere ci ha pensato Silviane: “Adesso vi state focalizzando con questo bacio, io ho parlato molto con lui, è una persona squisita“. La conduttrice che ieri ha fatto una proposta choc, invece ha spiegato il pensiero dell’opinionista, visto che si è rivolta al 53enne dicendogli: “Non ti vogliamo cacciare, la speranza è che non ci siano donne che ci rimangano male, lei diceva che è un comportamento che spesso hai con le donne con cui esci”. L’ex moglie di Kikò Nalli ha rincarato la dose: “La sua conquista dura 24 ore, non è una persona profonda, non cerca una donna per innamorarsi, non è di spessore che guarda l’anima di una persona, conoscendo i suoi trascorsi qui dentro non ci esci, vediamo come andrà a finire e quanto durerà questa conoscenza”.