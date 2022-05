Armando Incarnato gela i fan di Ida Platano: “Riccardo non tornerà mai con lei”

Armando Incarnato è sicuro che dama e cavaliere non torneranno mai insieme

Nonostante gli ascolti del talk show sentimentale di Maria De Filippi, in onda su Canale5, dal lunedì al venerdì alle 14.45 in punto, siano sempre molto alti, il commento popolare che si esprime sui social non è dei più lusinghieri: perché dopo più di dieci anni di egemonia attuata da Gemma Galgani ora si è tornati a un eterno ritorno che ha tutto il sapore della minestra riscaldata: la storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Quando si pensa che sia finita, ecco che ritornano. Armando Incarnato sul settimanale ufficiale della trasmissione, però, è piuttosto sicuro di una cosa: “Non penso che Riccardo tornerà mai con Ida. Vuole sentirsi dire che lo ama per poi dirle di volerla come amica”.

Uomini e Donne, Armando demolisce Alessandro: “Non mi è mai piaciuto”

Ogni anno Armando Incarnato si impunta con un cavaliere e finisce per avere con lui rapporti davvero risicati dopo continui litigi in studio. Quest’anno se l’è presa con Alessandro Vicinanza, che ha prima troncato la frequentazione con Ida, per poi dichiararsi a un’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, salvo poi restare in studio per conoscere altre dame. Sempre al settimanale Uomini e Donne Magazine il cavaliere partenopeo distrugge il suo collega dicendo che non gli è mai piaciuto perché “si è proposto come un mio clone, tra l’altro sbagliato”.

Il cavaliere dà un consiglio ad Alessandro: “Non deve usare copioni”

Non si può mentire a lungo, in televisione, perché prima o poi il pubblico se ne accorge che quello che sta guardando è solamente una rappresentazione, e non la persona vera e propria, con i suoi pregi, i suoi difetti e le sue fragilità. Armando non ha avuto paura di mostrarsi fragile, qualche volta, e ha voluto dare un piccolo consiglio ad Alessandro ovvero quello di non usare copioni perché quelli vanno solamente bene al cinema o a teatro. In ultimo il cavaliere considera positiva questa stagione di Uomini e Donne assicurando di aver scansato diversi fossi che potevano rivelarsi decisamente temibili e senza fondo, per non parlare delle liti con Riccardo, che ha definito la sua ex la solita vittima.