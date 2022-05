U&D, Riccardo Guarnieri attacca Ida Platano: “Sempre la solita vittima”

Ida Platano e Marco si sono baciati: la reazione dell’ex Riccardo Guarnieri

A sorpresa nella puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Ida Platano ha fatto sapere di essersi baciata con Marco, e la reazione del suo ex non si è fatta attendere, visto che dopo aver affermato di aver appreso il gossip sui social: “Forse sono stato uno dei primi, ci tenevano a farmelo vedere” ha aggiunto: “Vorrei cercare di non intromettermi per non creare ulteriori discussioni. Vediamo come andrà, più che altro per come sono andate le sue esperienze”.



Lo storico protagonista del trono over sbotta: “Come al solito vengo attaccato”

Oggi a Uomini e Donne, Gianni Sperti ha fatto sapere di aver visto su internet delle foto di Ida Platano, mentre si trova in un locale e si bacia con il cavaliere che sta frequentando. Quest’ultima ha confermato: “Mi ha preso e baciato e io l’ho ricambiato questo bacio, non sapevo di essere ripresa, qualcuno ho visto che mi stava scattando delle foto”. Tina Cipollari ha messo in guardia Marco: “Ti sta usando”. L’ex dell’hair stylist alla domanda dell’opinionista: “Cosa pensi di loro due?”, ha attaccato Marco: “Sei partito prevenuto nei miei confronti, concentrati sulla persona che hai di fronte”. La risposta del nuovo cavaliere è stata: “Secondo me tu sei egocentrico, corteggia le donne per sentirsi un divo”. Non appena la dama ha affermato: “Quando è arrivato ero felice, poi dico un attimino potevo avere anche dentro delle idee, poi arrivi a un certo punto che dici io vado avanti nel mio percorso”, scatenando la furia di Riccardo Guarnieri: “Sempre la solita vittima, ne vuoi uscire pulita come al solito”. La dama che di recente si è difesa dalle critiche ha aggiunto: “Sai benissimo che non mi sono mai fatta influenzare anche sbagliando, volevo te e basta. Non mi ha più salutato e parlato”. Il 42enne ha rincarato la dose: “Come al solito vengo attaccato, non meriti neanche il saluto. Ti sei comportata come in passato”.

Tina Cipollari dubita dell’ex della dama: “Non capisco che sentimenti nutri”

Tinì ha ripreso Riccardo Guarnieri: “Non puoi dire che tu non sei consapevole, lei nutre un amore, l’ha dichiarato con tutta l’onestà, quindi adesso hai visto questo bacio e te la stai prendendo con lei”. E’ intervenuto anche Gianni Sperti: “Lui esce con tutte le donne e pretende di sapere cosa prova lei, non sono affari tuoi!”. La dama poi si è rivolta a Tina Cipollari: “Hai detto una frase che mi ha commosso, dove io mi sono ostinata a dire basta, ho cercato di abituarmi a questa cosa con il tempo, io vado avanti”. Il cavaliere ha fatto una precisazione alla sua ex: “Non sono venuto qui per ostacolare il tuo percorso”. L’ex moglie di Kikò Nalli non ha nascosto i suoi dubbi sul protagonista del trono over: “Si è visto un disagio da parte tua, non riesco a capire che sentimenti nutri“.