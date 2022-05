Ascolti, la finale di Amici da record: sprofondato al 7% di share Rai1

Gli ascolti della prima serata di ieri: la finale del talent di Canale5 contro uno speciale su Sanremo

Com’è andata la sfida tra i programmi della prima serata di ieri, 16 maggio? Su Canale5 è andata in onda la finale di Amici 21, con Maria De Filippi che ha registrato un risultato eccellente: con questo appuntamento conclusivo, trasmesso eccezionalmente di domenica per evitare lo scontro con l’Eurovision Song Contest, ha infatti portato a casa più di 4milioni di spettatori con quasi il 29% di share; nello specifico i telespettatori sono stati, come apprendiamo da TvBlog che utilizziamo come fonte, 4milioni 327mila telespettatori e lo share del 28.65%. Disastro, invece, per Rai1, che ha totalizzato uno dei risultati più bassi di sempre, come evidenziamo nel secondo paragrafo.

Amici 21, la finale ha stravinto in ascolti: risultato bassissimo per il documentario su Sanremo

Contro l’ultimo appuntamento del talent di Canale5, che ha decretato vincitore Luigi Strangis, Rai1 ha trasmesso una sorta di documentario sull’ultimo Festival di Sanremo, dal titolo “Sanremo 72–Il Festival da dove non l’avete mai visto” con curiosità, aneddoti e ‘dietro le quinte’ mai trasmessi, che ha occupato il palinsesto, però, solo per un’ora (Soliti Ignoti si è prolungato fino alle 22.00 circa), ma il risultato è stato decisamente negativo: solo il 7.03% di share con 1milione 254mila telespettatori.

Gli ascolti ottenuti ieri sera dai programmi andati in onda sulle altre reti

Non solo la finale di Amici di Maria De Filippi e lo speciale sull’ultimo Festival di Sanremo: nella serata di domenica 15 maggio il pubblico ha potuto vedere anche i telefilm The Rookie e Blue Bloods, che su Rai2 hanno totalizzato uno share di poco inferiore al 5%, mentre per Fazio su Rai3 quasi 2milioni di spettatori e uno share di poco inferiore al 10%; poco più di mezzo milione di telespettatori per Zona Bianca su Rete4 e 1milione 24mila spettatori per una pellicola proposta da Italia1; per concludere, per Giletti su La7 i telespettatori sono stati 671mila e lo share del 4.36%.

Sfida vinta alla grande, quindi, anche quest’anno per la conduttrice di Canale5, che ha portato a casa tutti i sabati risultati eccellenti in termini di ascolti, battendo tutti i competitor.