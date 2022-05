Ascolti, Mara Venier stravince con Domenica In Show: battuta L’Isola dei Famosi

Domenica In Show sbaraglia la concorrenza: grande successo per Mara Venier

Ieri c’è stata una sfida all’ultimo colpo di share tra Rai1 e Canale5: si è deciso di far scendere in campo due corazzate come Domenica In Show e L’Isola dei Famosi. Da una parte uno show celebrativo ricco di ospiti e situazioni allegre e dall’altra semplicemente la miglior edizione possibile di un reality che arriva dopo sei mesi ininterrotti di GF Vip. Come sono andati gli ascolti tv? Mara Venier ha battuto la concorrenza: su Rai1 gli spettatori incollati al piccolo schermo sono stati 2.928.000 spettatori con il 19.1% di share. Insomma, la scelta di portare Domenica In in prima serata, di venerdì, ha pagato bene.

L’Isola dei Famosi si ferma al 18.3% di share: Ilary Blasi battuta da Mara Venier

E se da una parte la zia di tutti gli italiani ha convinto davanti al televisore quasi tre milioni di spettatori con il suo show (dove Alessia Marcuzzi ha spiazzato tutti con un aneddoto), Ilary Blasi si è dovuta accontentare di 2.204.000 spettatori con uno share del 18.3%. Un vero e proprio smaccò considerando che mai come quest’anno L’Isola dei Famosi appare fresca, allegra, frizzante e divertente: merito della conduttrice che sguazza allegramente in uno studio dove si respira un clima di festa grazie ai due spumeggianti opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Riuscirà a risollevarsi in termini di ascolti, considerando che tra un mese esatto si decreterà il vincitore?

Ascolti ieri sera, 27 maggio: i dati auditel degli altri programmi tv

Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti e i dati auditel del 27 maggio per quanto riguarda le altre reti: N.C.I.S. su Rai2 ha convinto 1.039.000 spettatori (5.6%) e N.C.I.S. Hawai’i 957.000 spettatori (5.6%) mentre il film Bombshell – La voce dello scandalo su Rai3 ha ottenuto 751.000 spettatori con uno share del 4.2%. Quarto Grado su Rete4 ha conquistato 1.113.000 spettatori (8.1% di share) mentre su Italia1 I Predoni ha convinto 1.126.000 spettatori (6.6% di share). Propaganda Live su La7 ha ottenuto 687.000 spettatori (5.3% di share), Name That Tune – Indovina la canzone ha divertito 333.000 spettatori (2.1% di share) e infine I migliori fratelli di Croazia è stato la scelta di 567.000 spettatori con il 3.2% di share.