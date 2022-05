Ascolti, Paolo Bonolis non parte alto: Letizia Battaglia batte Avanti un altro

Chi ha vinto la sfida in ascolti ieri sera? Ecco i dati auditel di domenica 22 maggio

Vediamo com’è andata la sfida tra Rai1 e Canale5 ieri sera, dando poi uno sguardo anche ai dati auditel dei programmi andati in onda sulle reti secondarie. Non ha raggiunto neppure i 2 milioni di telespettatori il ritorno di Avanti un altro in prima serata, con Paolo Bonolis che sulla rete ammiraglia Mediaset ha appassionato esattamente 1milione 900mila telespettatori ottenendo uno share dell’11.67%; è andata decisamente meglio alla fiction Solo per passione, che racconta la storia di Letizia Battaglia, seguita da 2milioni 989mila telespettatori con il 17.81% di share.

I dati auditel che ieri sera hanno ottenuto i programmi in onda sulle altre reti

Diamo una rapida occhiata, ora, agli ascolti di domenica 22 maggio delle trasmissioni che hanno trovato spazio sugli altri canali, come competitor di Paolo Bonolis e del suo Avanti un altro, iniziando da Rai2 dove Itas Trentino vs Zaksa Kozle, ossia la finalissima di Champions League di pallavolo maschile, ha ottenuto 608mila telespettatori con uno share del 3.37%, mentre il programma di Fabio Fazio ha ottenuto nella presentazione 1milione 121mila telespettatori, share del 6.8%, nel programma vero e proprio 2milioni 136mila spettatori con l’11.57% di share e nel segmento del tavolo 1milione 233mila spettatori, share dell’8.48%; per Zona Bianca su Rete4 il pubblico è stato di 524mila telespettatori con il 3.91% di share, mentre per la pellicola andata in onda su Italia1 dal titolo Batman Begins la media di telespettatori è stata di 980mila e lo share del 6.22%; infine, per Non è l’Arena con Giletti su La7 664mila telespettatori, share del 4.93%.

Avanti un altro-Pure di sera: ecco quale sarà la prossima sfida in ascolti per Paolo Bonolis

Non dovrà fare i conti con la fiction su Letizia Battaglia il conduttore di Canale5 domenica prossima, dato che la seconda ed ultima parte andrà in onda stasera: Rai1 domenica 29 maggio schiererà invece un altro prodotto, ossia la prima puntata (in replica) di Mina Settembre, seguitissima serie tv con protagonista Serena Rossi che, pur essendo, appunto, in replica, non è affatto da sottovalutare come competitor, visti gli ascolti altissimi ottenuti mesi fa.