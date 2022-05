Solo per passione-Letizia Battaglia: anticipazioni seconda e ultima puntata

Cosa succederà nella seconda puntata di Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa

In queste ore sta andando in onda su Rai 1 la prima parte della miniserie Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa che racconta la vita di una donna simbolo della Sicilia e dell’Italia in tutto il mondo. La seconda puntata andrà in onda invece domani sera, lunedì 23 maggio, e non è un caso. Si tratta infatti della ricorrenza dei 30 anni dalla Strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta. E proprio domani sera nell’ultima puntata della miniserie si racconterà la parte più professionale di Letizia, dopo le vicende private e familiari della prima parte, che l’ha vista schierata in prima fila contro la mafia.

Le anticipazioni dell’ultima puntata della fiction

La seconda parte della miniserie riprenderà da dove si interrompe stasera. Il racconto fatto nel corso dell’ultima puntata in onda domani sera racconterà la storia vera della vita della fotografa a partire dal suo rientro a Palermo. Lei e Santi torneranno da Milano per dirigere il servizio fotografico del giornale di Palermo L’Ora diretto da Vittorio Nisticò. Il primo periodo, come si vedrà in Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, per lei non sarà facile. Letizia dovrà fare i conti innanzitutto con la cronaca nera di una Palermo molto violenta. Poi si scontrerà con il maschilismo feroce e, infine, con la sua vita privata che non smetterà di darle il tormento.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: come finisce

Nonostante le difficoltà Letizia saprà farsi valere. Sul lavoro la fotografa dimostrerà un talento e un intuito senza precedenti e a nulla serviranno i tentativi di farla tacere. Mentre la mafia inizierà una sanguinosa guerra contro gli uomini delle istituzioni Letizia documenterà i delitti più feroci grazie alle sue fotografie che arrivano come un pugno allo stomaco e che si spingono laddove nessuno aveva mai osato arrivare. Tra la perdita di amici preziosi, le minacce subite e il consiglio di tacere, Letizia non abbasserà mai la testa. Domani sera, infine, ci sarà anche l’incursione proprio di lei stessa, da anziana. La fotografa, infatti, nonostante stesse già male durante le riprese ha comunque partecipato ai lavori regalando anche la sua partecipazione diretta.