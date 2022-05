Ascolti ultima puntata La pupa e il secchione: Barbara d’Urso sotto il 10%

La pupa e il secchione: ultima puntata non sfonda e si ferma al 9.8% di share

Oggi gli ascolti Tv sono usciti molto in ritardo per un problema tecnico. E ovviamente c’era grande attesa di sapere quanto ha totalizzato la finale del reality show condotto da Barbara d’Urso. Poco fa sono finalmente usciti i dati e c’è da segnalare che il programma di Italia 1 si è fermato a poco sotto il 10% di share con 1 milione e 253 mila telespettatori riuscendo a prevalere sulla diretta concorrenza rappresentata dal film Qualcosa di Speciale e dai vari talk show politici. Si ricorda che il programma è finito all’1.40 circa.

Barbara d’Urso trionfa nel target commerciale: la Champions vince la serata, niente da fare per Carlo Conti

Si segnala inoltre che La pupa e il secchione nel target commerciale ha raggiunto risultati di tutto rispetto. Difatti il programma condotto dalla popolare conduttrice, sulla quale ha espresso la sua opinione Antonella Elia, ha raggiunto nel pregiato target ben l’11.51% di share, mentre tra i giovanissimi ha toccato addirittura il 18%. La finale del reality show di Italia 1 è stato il terzo programma più seguito della serata di ieri vinta da Canale 5 con la messa in onda della tanto attesa semifinale di Champions League tra Liverpool e Villareal (4 milioni e 289 mila telespettatori e il 19.96% di share). Male invece Carlo Conti alla conduzione dei David di Donatello su Rai1. Difatti l’evento cinematografico è stato seguito solo da 2 milioni e 428 mila telespettatori con il 14.7%.

Pomeriggio 5 ad un punto da Alberto Matano: successo confermato per la conduttrice

Giornata d’oro quella di ieri per Barbara d’Urso, che può festeggiare anche gli ottimi ascolti ottenuti dal suo programma quotidiano. Difatti la puntata di ieri è stata seguita da poco meno di 1 milione e 700 mila telespettatori con il 18.46% di share. Il programma di Canale 5 è distante di solo un punto percentuale dal diretto competitor rappresentato da La vita in diretta (1 milione e 833 con il 19.41% di share). Insomma questo nuovo modo di rilevare i dati Auditel ha sicuramente giovato e non poco alla popolare conduttrice, che tra poco tornerà in onda su Canale 5.