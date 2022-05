Barbara d’Urso sull’incidente di Eva Henger: “Non può essere operata oggi”

Eva Henger non può essere ancora operata: lo rivela la conduttrice oggi a Pomeriggio 5

Venerdì scorso proprio Barbara d’Urso ha annunciato all’inizio della puntata del suo programma quotidiano che Massimiliano Caroletti e sua moglie hanno avuto un gravissimo incidente stradale in Ungheria. Oggi la popolare conduttrice è tornata sull’argomento dando ai suoi numerosi telespettatori degli importanti aggiornamenti. Cosa ha detto? Ha dapprima mostrato l’auto della coppia completamente distrutta, e successivamente ha rivelato che purtroppo oggi l’ex attrice di film per adulti non può essere operata, come invece previsto giorni fa:

“L’ho sentita al telefono…Oggi avrebbe dovuto essere operata e invece mi ha detto che ha del liquido alla milza e non può ancora affrontare l’operazione…”

Barbara d’Urso fa una confessione: “La showgirl pensava che il marito fosse morto”

Successivamente la conduttrice ha rivelato a Pomeriggio Cinque di essere stata contatta personalmente da Massimiliano Caroletti, il quale ha fatto una rivelazione choc. Di cosa si tratta? Eva Henger all’inizio ha pensato che il marito fosse deceduto in seguito al grave incidente stradale:

“Posso dire che durante questo weekend ho sentito Caroletti dicendomi che la vera disperazione di Eva subito dopo l’incidente è che non riuscivano a rianimarlo e quindi era convinta fosse morto…”

La conduttrice ha poi rivelato che l’uomo ha riscontrato una frattura allo sterno e alle costole, aggiungendo però che non è in pericolo di vita.

Roberto Alessi dà un importante aggiornamento su Eva Henger: “Dovrà fare un paio di operazioni”

Barbara d’Urso ha poi dato la parola al suo ospite oggi in studio a Pomeriggio 5. E quest’ultimo ha rivelato che l’ex attrice di film per adulti sarà operata domani mattina:

“Dovrebbe essere operata domani mattina…Dovrebbero essere un paio di operazioni…Non l’hanno operata subito perchè ha avuto questo trauma incredibile che ha influenzato molto anche sulla milza…Ha i valori del sangue un po’ sballati…”

Il giornalista ha poi ricordato al pubblico che la showgirl ha sofferto in passato di forti attacchi di panico e che purtroppo questo incidente l’ha davvero traumatizzata tanto. Su Massimiliano Caroletti ha invece rivelato che ha avuto la frattura più grave in conseguenza non all’incidente, ma al massaggio cardiaco che gli ha fatto un pompiere per rianimarlo.