Avanti un altro, la campionessa delude Paolo Bonolis: “Non doveva dirmi questo”

Amarezza ad Avanti un altro: la campionessa fallisce l’assalto al bottino. Il conduttore mastica amaro

A giocare per una somma decisamente alta nel gioco finale di Avanti un altro questa sera c’è la toscana Linda. La cantante, dopo aver risposto con successo alle prime domande e guadagnandosi l’accesso alla fase finale non è riuscita a rispettare le attese e a portare a casa il montepremi finale, nonostante non sia mancato un brivido finale. “All’ultimo pidigozzo si è guadagnata la possibilità di giocare per vincere 180.000 Euro” – le parole di Paolo Bonolis che ha così introdotto la campionessa di serata. E così dopo essersi bloccata una prima volta al giro di domande d’esordio (“Scusami non ho capito la domanda”) il conduttore ha prima scherzato e poi richiamato all’attenzione Linda. Campanelli di allarme che il presentatore ha voluto suonare, ma l’ansia e la frenesia hanno frenato la brava giocatrice. All’ultima domanda però le cose non sono andate come desiderato: “Non doveva dirmi questo”.

La campionessa e la domanda galeotta: la reazione di Paolo Bonolis

Gelosia o Invidia, quale tra questi due non è tra i 7 peccati capitali? La campionessa della serata ha scelto di puntare sulla gelosia, sbagliando e raccogliendo l’amarezza del padrone di casa ad Avanti un altro: “Certo che è la gelosia, non è la risposta corretta però”. Bonolis ha così commentato l’esito finale della serata, non senza nascondere delusione per come sono andate a finire le cose. La speranza era quella di vedere Linda uscire con i 26.000 euro, cifra bloccata dalla concorrente che a quel punto però non ha più avuto alcun margine di errore. E la risposta galeotta è costata la cifra alla campionessa di serata. Niente da fare al game show di Canale Cinque che stasera non è riuscito a regalare una vincita

Gag ad Avanti un altro: Bonolis scherza con un personaggio del salottino

Come al solito Bonolis si è reso protagonista di divertenti siparietti all’interno della puntata di Avanti un altro. Proprio come accade puntualmente ogni giorno, il presentatore romano del game show di Canale Cinque, resosi protagonista di una rivelazione sui concorrenti, ha scherzato questa sera con uno dei personaggi più stravaganti e allo stesso tempo apprezzati del salottino del programma, ovvero Lo iettatore. Il marito di Sonia Bruganelli ha introdotto con il solito sorriso il personaggio al suo ingresso in studio: “Ho una buona notizia per lei Iettatore, questo è il tempo morto” – ha scherzato Paolo prima di introdurre l’argomento preferito del becchino, neanche a dirlo ‘la morte’.