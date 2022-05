Avanti un altro, Bonolis senza freni: “Mi arrabbio con i concorrenti quando…”

Paolo Bonolis svela un retroscena sul suo game show: accade con i partecipanti

Da anni il presentatore romano entra nelle case degli italiani con il noto game show di Canale Cinque Avanti un altro. Tanto divertimento, spensieratezza e qualche vittoria di prestigio accompagnata da riti scaramantici ripetuti come mantra. Nel salotto del gioco di Mediaset succede sempre di tutto, anche che Paolo Bonolis possa perdere la pazienza, anche se con il solito garbo, la professionalità e in un modo che in realtà non è altro che un dispiacere velato. Parlando a TV Sorrisi e canzoni il marito di Sonia Bruganelli ha svelato come capita che i concorrenti del gioco gli facciano perdere le staffe:

Mi arrabbio perchè vorrei che vincessero. Sono arrabbiature di generosità, tipo quando nel gioco finale uno mi dice tre volte ‘lettere’ anziché ‘poesie’ sbagliando tre volte. E dopo dobbiamo ripetere tutte le domande da capo

Avanti un altro, ecco il momento più difficile secondo il presentatore

Da anni Avanti un altro regala a tanti concorrenti la possibilità di giocarsi montepremi finali ghiottissimi. Le sorti del successo però si decidono più volte nel gioco del contrario, dove i campioni sono tenuti a rispondere l’esito contrario, in poche parole bisogna dare la risposta errata per poter avanzare a quelle successive. Un momento che genera non poche emozioni e che attanaglia anche lo stesso padrone di casa: “E’ un momento faticosissimo per me, sono soldi che se ne vanno ogni secondo” – ha confessato il presentatore romano che guida in maniera maniacale il format di Canale Cinque – .

Bonolis e la versione vip del gioco: “Sono tutti amici che vengono con lo spirito giusto”

Paolo Bonolis, che nei giorni scorsi ha allontanato la fine di un suo storico programma, ha parlato a TV Sorrisi e canzoni anche della versione del suo Avanti un altro con tanti ospiti vip. Ne abbiamo viste varie puntate e il conduttore ha spiegato come sono andate le cose: “Sono tutti amici che vengono a giocare con lo spirito giusto, la voglia di giocare e divertirsi. Ricordo Cecchi Paone che era il più preparato di tutti e ha rosicato al momento dell’eliminazione” – ha ricordato il conduttore – .