Ballando con le stelle, retroscena di Paolo Belli: “Entro nello studio vuoto e…”

Paolo Belli svela cosa fa il sabato sera prima dello show di Rai1

E’ al fianco di Milly Carlucci fin dalla prima edizione di Ballando con le stelle dove dirige la Big Band e intervista i concorrenti prima che scendano in pista: è Paolo Belli! Il cantante sta vivendo un buon momento: ha ottenuto un grande successo con il suo spettacolo “Pur di far commedia” e il 6 maggio è uscito il suo nuovo disco “La musica che gira intorno”, 13 brani di successo reinterpretati a modo suo. Il musicista è grato alla vita: ha una bella famiglia, buoni amici, un bel lavoro. Ora si trova esattamente dove vorrebbe essere, ossia negli show del sabato sera di Rai1, come ha confessato in una recente intervista sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Belli rivela un retroscena:

“Il sabato sera entro in studio quando è ancora vuoto, mi metto al centro della pista e penso alla fortuna che ho ad essere dove sognavo di stare quando ero bambino”.

Il musicista di Ballando su Milly Carlucci: “Mi ha dato un grande insegnamento”

Milly Carlucci ha rivelato che Belli ci sarà anche nella prossima edizione del famoso show di Rai1. Il musicista rivela che la conduttrice non gli ha dato consigli ma, osservandola, ha tratto un grande insegnamento:

“Quando Milly dice una cosa è perché è ben preparata e se non la sa, chiede. Se devo parlare di un argomento studio per bene prima”.

Il cantante preferisce stare zitto se non è preparato sull’argomento di cui si parla.

La dichiarazione d’amore del cantante alla moglie: “Averla accanto è una fortuna”

Paolo Belli sta vivendo un bel momento non solo dal punto di vista professionale ma anche sentimentale grazie alla moglie Deanna di cui dice: “Siamo insieme da 40 anni e averla accanto è una fortuna. Lei mi fa vedere la vita a colori”. La moglie ha insegnato al cantante di Ballando con le stelle a dare il giusto peso alle cose. Anche se non si direbbe dice di essere un uomo pieno di insicurezze (pochi giorni fa è scoppiato a piangere a Oggi è un altro giorno) ma quando sale su un palco svaniscono e il sogno di quand’era bambino prende forma!