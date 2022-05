Oggi è un altro giorno, difficoltà in diretta: Paolo Belli crollato in lacrime

Oggi è un altro giorno, Paolo Belli si blocca e scoppia a piangere: “Tirato un colpo basso”

Nella puntata di oggi del suo talk, martedì 24 maggio, Serena Bortone tra gli ospiti ha avuto anche il musicista e cantante da anni al fianco di Milly Carlucci a Ballando con le stelle che per molti anni ha affiancato Fabrizio Frizzi durante le varie edizioni della maratona Telethon. E proprio ricordando il grande conduttore scomparso prematuramente Paolo Belli ha avuto un crollo emotivo, ed è scoppiato a piangere bloccandosi e non riuscendo più a parlare.

“Mi avete tirato un colpo basso”

ha rivelato il cantante in lacrime. E poi sull’amico ha aggiunto: “Lui è sempre con me. Non l’ho mai perso.”

Serena Bortone consola il cantante dopo il crollo: “Sempre bello e difficile parlare degli amici”

Ad Oggi è un altro giorno, Paolo Belli è scoppiato a piangere nel ricordare Fabrizio Frizzi e per questo la conduttrice, dopo alcuni attimi di difficoltà, ha preso in mano le redini della situazione e si è alzata per andare a consolare il cantante. Sedendosi al suo fianco ha infatti ammesso:

“È sempre bello ma anche difficile parlare degli amici.”

Da parte sua invece il cantante, ha spiegato che lui è sempre difficile ricordare l’amico ma ha voluto raccontare alcuni aneddoti e retroscena aggiungendo che era una persona buona e sempre allegra e leggera ma allo stesso tempo molto professionale e rigosa sul lavoro. “Lui mi ha insegnato di essere sempre gentile, riconoscente verso il pubblico” ha concluso infine.

Paolo Belli pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle: confermato al fianco di Milly Carlucci

La conduttrice poco prima si era detta basita per la molestia subita da Blanco. Per quanto riguarda il cantante e musicista, invece, nei giorni scorsi Milly Carlucci ha annunciato nel talk Francesca Fialdini che lo avrebbe voluto di nuovo al suo fianco anche nella prossima edizione di Ballando che prenderà il via da sabato 8 ottobre 2022 sempre in prima serata su Rai1. In questi giorni circolano indiscrezioni sul cast e concorrenti tra silenzi e smentite ma per ora non c’è ancora nulla di ufficiale.