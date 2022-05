Milly Carlucci, annuncio inaspettato: chi ci sarà a Ballando con le stelle 2022

Ballando con le stelle: la conduttrice fa un annuncio inaspettato da Francesca Fialdini

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera è stato ospite Paolo Belli, musicista e cantante. E per fargli una sorpresa nel programma di Rai1 è intervenuta la padrona di casa che ha fatto un annuncio inaspettato. Milly Carlucci ha rivelato che a Ballando con le stelle 2022 ci sarà nuovamente lui, cosa non scontata come ha riferito lo stesso cantante poco dopo. La conduttrice lo ha svelato con una battuta: ”

Ciao Paolino, ricordati che alla fine di quest’estate arriverà il momento del lavoro, serio ed organizzato a Ballando”

A questo punto il musicista ha aggiunto sollevato:

“Io sto in ansia fin tanto che non arriva il momento di iniziare, per cui questa cosa che l’ha detto lei… ed io sono contento che mi ha riconfermato soprattutto per i mie musicisti.”

Da noi a ruota libera, Paolo Belli confessa: “Ho avuto paura di morire”

Durante la lunga chiacchierata tra il cantante e Francesca Fialdini, sono stati raccontati vari aneddoti e retroscena e l’uomo si è soffermato in un in particolare avvenuto a Canzone Segreta. Nella trasmissione condotta da Serena Rossi tra i vari è stata ospite anche Carolyn Smith. I due lavorano insieme nella trasmissione di Milly Carlucci da molti anni e sono legati da una bella e profonda amicizia e così il cantante ha accettato di cimentarsi con un brano difficilissimo come La voce del silenzio pur di farle un omaggio anche se per lui non è stato affatto facile. Il cantante ha ammesso:

“Ho avuto paura di morire, mi sono detto di stare calmo ed alla fine ce l’ho fatta. È stata un’emozione così grande che ho messo la canzone anche nel disco nuovo.”

Fervono i preparativi per la nuova edizione dello show di Milly Carlucci: i rumors sui concorrenti

La conduttrice e tutta la squadra di Ballando con le stelle sono al lavoro per la prossima edizione e già circolano i nomi dei possibili concorrenti oltre a Caterina Balivo (smentito dalla stessa) e Bianca Guaccero (che non trova conferma) potrebbe esserci il ritorno di una concorrente degli anni scorsi. Ma per il momento l’unica certezza è che al fianco della padrona di casa ci sarà Paolo Belli.