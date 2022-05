Barbara d’Urso esulta, testa a testa con Alberto Matano: “Siete pazzeschi”

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 25, 2022 , in Barbara D'Urso

Ascolti Pomeriggio 5 – La vita in diretta: testa a testa per i due programmi

Ieri pomeriggio i due programmi quotidiani condotti rispettivamente da Barbara d’Urso ed Alberto Matano si sono affrontati in una nuova avvincente sfida Auditel. E si segnala che è stato un vero e proprio testa a testa. Difatti il programma di Rai Uno ha intrattenuto 1 milione e 610 mila telespettatori con il 18.75% di share, mentre la trasmissione d’informazione prodotta da VideoNews ha totalizzato solo uno 0.30% in meno di share (1 milione e 609 mila telespettatori con il 18.45% di share). Ovviamente questi dati Auditel sono stati celebrati immediatamente dalla popolare conduttrice, la quale ha voluto ringraziare tutti gli spettatori a casa per il grande affetto ricevuto.

Barbara d’Urso al settimo cielo per gli ascolti del suo programma: “Grazie a tutti”

Come detto precedentemente, la conduttrice ha voluto festeggiare gli ottimi ascolti di Pomeriggio Cinque. Difatti quest’ultima si è immediatamente riversata su twitter ringraziando tutti gli spettatori a casa per l’enorme affetto ricevuto anche ieri pomeriggio (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Voi siete pazzeschi! Il 18.45% di share e oltre il 22% sul pubblico attivo, che siete voi, ieri per Pomeriggio 5!!! Grazie davvero tanto…Col cuore come sempre… #carmelitafortunata”

Ovviamente i fan sono arrivati in massa per mettere like al post della conduttrice, la quale ieri è stata arbitro dello scontro tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni.

Alberto Matano battuto dalla soap opera turca: Brave and Beautiful supera il 17% di share

C’è inoltre da segnalare che ieri l’anteprima de La vita in diretta è stata battuta nettamente dalla soap opera turca che precede il programma di Barbara d’Urso. Difatti la soap ha segnato il 17.17% di share, mentre l’anteprima del rotocalco pomeridiano di Rai Uno si è fermata al 15.80% di share intrattenendo 1 milione e 371 mila telespettatori. Insomma ieri non è stata una giornata particolarmente fortunata per il noto giornalista di Rai1, che è stato raggiunto dalla conduttrice ed è stato battuto dalla soap opera. Oggi riuscirà a rifarsi oppure la d’Urso e la soap continueranno con questo trend positivo? Chissà, intanto una cosa è certa: la sfida del pomeriggio è sempre più agguerrita.