Barbara d’Urso è rimasta senza parole: “Guardate cosa mi hanno fatto”

Barbara d’Urso riceve una gradita sorpresa: “Guardate cosa mi hanno fatto le mie colonne”

Si appresta a concludere la stagione 2021/22 di Pomeriggio 5 la conduttrice partenopea che quest’anno ha salutato Domenica Live e Live non è la d’Urso per approdare al timone de La pupa e il secchione show, terminato da poco. Ieri sera però, prima di salutare i suoi numerosissimi followers su Instagram, la presentatrice ha voluto mostrare a tutti la sorpresa ricevuta dalle sue collaboratrici, raccontando:

“Volevo condividere la meraviglia! Guardate che hanno fatto le mie colonne le mie ragazze dell’ufficio stampa Gabriella, Letizia, capeggiate da Laura, guardate mi hanno plastificato tutte le cover di Tv Sorrisi e Canzoni”.

Un regalo inaspettato che ha riempito di gioia la signora di Canale5 che non è riuscita a tenere a freno l’emozione, mostrando il lavoro delle sue ragazze e le copertine che il noto settimanale le ha dedicato in questi ultimi anni.



Conduttrice di Canale5 si prepara per la diretta: “Allenamento e frutto della passione”

Sempre attivissima si social, Barbara d’Urso ha regalato anche poche ore fa ai followers un piccolo video in cui racconta il suo inizio di giornata. Mattiniera come al solito la conduttrice ha svelato di essersi allenata e ha mostrato la sua colazione, trovando il modo di ironizzare anche un po’: “Finito l’allenamento. Questo è il frutto della passione, no forse non è il frutto della passione. Ma che cos’è?”. Insomma, un avvio di giornata energico per la stacanovista di casa Mediaset che tra poche ore sarà in diretta con una nuova puntata del rotocalco del day time pomeridiano per regalare cronaca, informazione e anche tanto sano intrattenimento, grazie alle ultime indiscrezioni sull’Isola dei Famosi, in diretta domani sera.

Barbara d’Urso verso la pausa estiva: quali dei suoi programmi saranno riconfermati nella prossima stagione tv

Tra poche settimane Pomeriggio 5 andrà in vacanza e la conduttrice partenopea si godrà il meritato riposo estivo tra sole e mare, dopo una stagione lunga e ricca di impegni. Smentito l’addio a Mediaset, a settembre tornerà sicuramente a presidiare il day time pomeridiano di Canale5 mentre è al momento in bilico la prossima edizione de La pupa e il secchione show. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per l’ufficialità ovviamente, quando verranno presentati i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. Non resta che attendere!