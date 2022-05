Barù è certo: “Non farò mai più il GF Vip”, e sull’Isola dei Famosi…

Grande Fratello Vip, ex concorrente rompe il silenzio: “Non lo rifarò mai più”

Ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Chi, Barù, ex protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini. Entrato in corsa nel programma, il nipote di Costantino della Gherardesca ha conquistato la finale e ha fatto parlare molto di se per via del tira e molla con la vincitrice del reality Jessica Selassiè. Ora però l’ex gieffino si è buttato sulla ristorazione e ha inaugurato da poco un ristorante a Milano: Braci. Sul reality di Canale 5 ha ammesso:

“Pensavo che sarebbe stato molto peggio, non ho dormito per due settimane prima di entrare”.

Ma non è finita qui, ha infatti anche confessato senza peli sulla lingua:

“Il GF Vip è una cosa divertente che non farò mai più”.

Gherardo Gaetani ha raccontato che la madre è rimasta scioccata quando ha appreso che avrebbe partecipato al gioco, pur non avendolo mai guardato in passato, mentre la sorella qualche volta ha sofferto per lui vedendolo in difficoltà in tv.



“L’isola dei famosi per me sarebbe una vacanza”, la rivelazione inaspettata dell’ex gieffino

Deciso a non tornare in tv, soprattutto come protagonista di un reality, Barù ha rivelato:

“Per me L’isola dei famosi sarebbe una vacanza. Quello che fanno lì io lo faccio tutti i giorni a casa mia”.

Ha raccontato infatti di essere cresciuto sempre all’aperto in luoghi selvaggi. Già in passato l’ex gieffino si è cimentato in un reality avventuroso, arrivando terzo alla prima edizione di Pechino Express in coppia proprio con lo zio. Per il momento però ha dichiarato di voler fare dei programmi fuori dalle dinamiche del reality nel caso in cui dovesse tornare in tv. Cambierà idea sul programma condotto da Ilary Blasi?

Barù senza peli sulla lingua: “Mi infastidisce molto”, ecco cosa non tollera

Oltre a dire la sua su una possibile partecipazione all’Isola dei Famosi, l’ex gieffino (affondato da Manila Nazzaro di recente), appassionato di cucina, ha ammesso che c’è una cosa a tavola che proprio non tollera: essere continuamente interrotto da chi vuole descrivere i piatti. “Mi infastidisce molto. Non esco a cena per farmi insegnare cose”, ha sottolineato. All’inaugurazione del suo ristorante meneghino però ha aperto le porte a tutti, invitando i suoi ex coinquilini del Grande Fratello Vip, creando “una sorta di circo un po’ felliniano”.