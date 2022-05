Beautiful, l’attrice di Brooke dopo l’incidente: “Convalescenza dolorosa”

Katherine Kelly Lang svela come procede la convalescenza dopo il pauroso incidente

Una delle protagoniste principali di Beautiful ossia l’attrice che interpreta Brooke Logan non sta vivendo un buon momento. Venti giorni fa stava facendo una gita a cavallo con le amiche. A un certo punto è scesa dal cavallo perché c’era un tratto accidentato ma ha messo il piede in fallo su una pietra e si è fratturata la caviglia in tre parti. E’ stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico, è stata ricoverata per due giorni. Ora è nella sua casa di Los Angeles ma non può muoversi. Racconta l’attrice al settimanale Chi:

“E’ una convalescenza molto dolorosa. Sento come degli spilli nella gamba, è come se bruciasse”.

Anche quando i dolori si alleviano avverte fastidio. Sta immobile a letto, si alza solo per andare in bagno.

Brooke di Beautiful confessa: “Sto tentando di non scoraggiarmi ma è dura”

Katherine Kelly Lang sa che ci vorrà del tempo per guarire completamente. Dice l’attrice: “Sto tentando di restare ottimista, di non scoraggiarmi ma è dura”. In questi giorni di immobilità forzata legge dei copioni, guarda Netflix e sta sui social network dove ogni volta viene travolta dall’affetto dei fan di tutto il mondo. La mamma, che è arrivata dal Nuovo Messico per aiutarla subito dopo l’incidente, le tiene su il morale. Ci vorrà un po’ di tempo prima che l’interprete di Brooke torni sul set, tutti i colleghi le hanno inviato gli auguri di pronta guarigione compresa l’attrice di Steffy che è appena diventata mamma per la terza volta.

Katherine Kelly Lang loda il compagno: “Mi ha offerto ogni comfort possibile”

L’attrice di Brooke in questo momento delicato è circondata dall’amore del compagno Dominique Zoida: “Si è premurato di offrirmi ogni comfort possibile”. L’uomo ha affittato un letto da degenza e anche una sedia a rotelle elettrica e vigila sempre su di lei. Anche i figli di Katherine si sono preoccupati molto dopo l’incidente ma sanno che niente riesce ad abbattere davvero la loro mamma. I fan della soap di Canale5 fanno il tifo per lei: non esiste Beautiful senza Brooke!