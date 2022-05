Beautiful, anticipazioni americane: in arrivo un clamoroso colpo di scena?

Anticipazioni straniere della soap americana di Canale5: Finn potrebbe essere ancora vivo? Gli indizi

Beautiful, nonostante vada in onda da 35 anni ormai, continua a mietere successi. Gran parte del merito va ai colpi di scena che si susseguono puntata dopo puntata. Nelle puntate americane della soap trasmesse qualche settimana fa sulla Cbs si è consumata una tragedia: Finn ha fatto da scudo con il suo corpo alla moglie Steffy che stava per essere colpita da Sheila ed è morto! Ma è davvero cosi? Indiscrezioni provenienti d’oltreoceano farebbero presumere il contrario: Finn potrebbe essere ancora vivo! Ecco gli indizi che sembrerebbero avallare questa clamorosa ipotesi. Innanzitutto non si è svolto il funerale del dottore e nessuno ha visto il suo corpo dopo la sparatoria. Li Finnegan, la mamma adottiva del giovane medico, dirà a Steffy che si sta prendendo cura lei di suo figlio. Cosa vorrà dire? Li è una dottoressa: sta curando Finn che ha ovviamente ha riportato delle ferite dopo essere stato sparato dalla madre biologica Sheila ?

Sheila arrestata per l’omicidio del figlio: l’attrice dirà di nuovo addio a Beautiful?

Finn è ancora vivo o Li Finnegan è andata a Los Angeles solo per far visita a Steffy e al nipote Hayes? Dopo la sparatoria Steffy sarà trasportata d’urgenza in ospedale dove ci sarà Bridget a prendersi cura di lei. Quando Steffy si sveglierà dal coma non ricorderà nulla del marito e del figlio Hayes, anzi penserà di essere sposata ancora con Liam. Sheila penserà di averla fatta franca ma la figlia di Ridge e Taylor riacquisterà la memoria e tenderà una trappola alla perfida suocera che finirà dietro le sbarre. Kimberlin Brown lascerà di nuovo la soap?

Beautiful, anticipazioni straniere: Brooke scopre che Sheila l’ha ingannata

Le anticipazioni americane della famosa soap di Canale5 rivelano che Steffy deciderà di affrontare Sheila quando scoprirà che è stata lei a far ricadere Brooke nel tunnel dell’alcool! La Logan sarà sollevata da questa notizia che, però, non farà tornare Ridge tra le sue braccia. Lo stilista si riavvicinerà all’ex moglie Taylor. Come reagirà Brooke (l’attrice, in convalescenza dopo una brutto incidente, ha ricevuto una sorpresa nei giorni scorsi)?