Belen Rodriguez senza tabù fa una nuova confessione intima: “Non devo fingere”

Le Iene, la conduttrice fa una confessione totalmente inaspettata: l’ha detto in diretta

Ieri sera è andata in onda su Italia 1 una nuova puntata del programma ideato da Davide Parenti. E in questa occasione ha fatto parlare nuovamente Belen Rodriguez per via di alcune sue confessioni intime. Cosa ha detto? Ha ribadito il fatto di fare autoerotismo, asserendo anche il motivo per cui ama farlo. Difatti quest’ultima ha semplicemente dichiarato di farlo per mera comodità: “Non ti devi sbattere più di tanto…” Ovviamente Teo Mammucari è rimasto spiazzato totalmente dall’estrema sincerità mostrata dalla showgirl di origini argentine.

Belen Rodriguez senza freni su Italia 1: “Non devo neppure fingere”

A quanto pare la popolare conduttrice de Le Iene ci ha preso gusto a parlare della sua intimità in diretta Tv. E dopo aver rivelato il motivo per cui fa autoerotismo, ha anche colto la palla al balzo per fare un’altra clamorosa rivelazione. Di cosa si tratta? In pratica la conduttrice argentina, che potrebbe andare in vacanza a Ibiza dopo l’ultima puntata del programma di Italia 1, ha rivelato che è comodo fare autoerotismo perchè non deve neppure fingere di provare piacere:

“Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una fi***a, lo dico sul serio…”

Insomma una cosa è certa: lei è la prima conduttrice che ha fatto simili confessioni in diretta Tv. E sarà anche per questa sua schiettezza che è tanto amata dal pubblico a casa.

I vip e le loro confessioni choc a Le Iene: “Cosa ci piace a letto”

Si segnala che comunque nella puntata di ieri sera del programma di Italia 1 Belen Rodriguez non è stata certo l’unica a fare confessioni di un certo tipo. Difatti è stato trasmesso un servizio in cui alcune coppie vip hanno fatto rivelazioni scottanti sulla loro intimità. Tra queste c’era anche la coppia composta dalla nota showgirl Raffaella Fico e il suo compagno, i quali hanno rivelato addirittura che c’è una posizione in particolare che amano fare a letto: “E’ quella del cammello…Ma non possiamo farla vedere qua…”