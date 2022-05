Belen Rodriguez si lascia andare: vacanze dopo le fatiche de Le Iene?

Conduttrice de Le Iene anticipa dove andrà questa estate: “Io sono già a Ibiza”

Sarà in onda questa sera su Italia1 con una nuova puntata del programma di Davide Parenti, Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha coronato il suo sogno vestendo i panni da iena, ma è pronta ora a togliere i tacchi a spillo per indossare le ciabatte da mare e partire. Dopo le fatiche di una stagione televisiva decisamente piena, che l’ha vista al timone di Tu si que vales e del programma di approfondimento di Italia1, la conduttrice è pronta per concedersi il meritato riposo estivo e, a quanto pare, nei prossimi mesi tornerà in un luogo a lei molto caro: Ibiza. A lanciare l’anticipazione è stata proprio la showgirl su Instagram Stories commentando con questa frase le immagini di un outfit del suo nuovo brand:

“Io già a Ibiza”.

Belen Rodriguez pronta per le vacanze con Stefano De Martino? L’ipotesi

Dopo le fatiche de Le Iene, la conduttrice, che è uscita allo scoperto di recente svelando la sua fede calcistica in modo chiaro, dovrebbe perciò volare a Ibiza dove è solita trascorrere gran parte delle vacanze estive. Negli scorsi anni era solita infatti affittare una villa da condividere con la famiglia e gli affetti più stretti. A quanto pare quest’anno con Maria Belen nell’isola delle Baleari potrebbe esserci anche l’ex marito, con il quale è uscita allo scoperto confermando il ritorno di fiamma. Il conduttore partenopeo, che sarà impegnato su Rai2 con le sei date del Summer Festival (sul quale sono state svelate le location), potrebbe fare capolino a Ibiza tra una pausa e l’altra dal lavoro. Intanto la showgirl continua a mostrare sui social foto di look estivi, pubblicizzando i costumi del brand che condivide con la sorella Cecilia, segno che con la mente è già alle vacanze.

Le Iene, anticipazioni puntata di oggi: gli ospiti e i servizi del 18 maggio

Intanto questa sera la bella Belen sarà affianco di Teo Mammucari per una nuova imperdibile puntata del programma di attualità di Italia1. Le anticipazioni svelano che tra gli ospiti ci sarà il cantante Marco Mengoni, mentre Gaetano Pecoraro continuerà ad approfondire il tema dei talk politici, mettendo a confronto trasmissioni e conduttori. A rispondere alle domande dell’inviato saranno Giuseppe Brindisi, David Parenzo, Nicola Porro, Veronica Gentili, Massimo Giletti, Mario Giordano, Massimo Gramellini e Gianluigi Nuzzi. Infine, Alice Martinelli punterà i riflettori sulla polemica sorta a seguito delle presunte molestie durante l’adunata degli Alpini a Rimini. L’appuntamento è perciò per questa sera alle 21.15 su Italia.