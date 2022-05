Belen esce allo scoperto dopo la puntata de Le Iene: “Ora lo posso dire!”

“Adesso lo posso dire: forza Inter!”, la gioia dietro le quinte de Le Iene della nota conduttrice

È uscita allo scoperto Belen Rodriguez e lo ha fatto ieri sera, durante la puntata del programma ideato da Davide Parenti, con uno sfogo tra una pausa e l’altra dalla diretta:

“Adesso lo posso dire: forza Inter!”.

La showgirl argentina, tifosa nerazzurra, ha ammesso di aver seguito di tanto in tanto la partita della sua squadra del cuore e ha gioito per la vittoria nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Con un risultato di 2 a 4 gli interisti hanno alzato la coppa e hanno giocato la loro partita proprio in contemporanea alla diretta del programma di Italia1, che la bella argentina conduce da quest’anno affiancando il veterano Teo Mammucari. Già in passato la conduttrice aveva raccontato di tifare per l’Inter ma di non essere una fan accanita, ora però non ha potuto fare a meno di mostrare la sua gioia per il risultato conseguito.



Belen Rodriguez conquista tutti: fioccano i complimenti dopo la diretta di ieri sera

Sta vivendo un momento d’oro, professionalmente parlando, la bella argentina, alla quale Luxuria ha lanciato una frecciata di recente, che ieri durante la puntata de Le Iene ha sfoggiato un abito bianco mozzafiato e si è mostrata sciolta a sul pezzo, pronta a ironizzare, lanciare battute e scherzare con Teo Mammucari. La showgirl e il conduttore romano formano una coppia perfetta e super affiatata che si è rodata già durante le varie edizioni di Tu si que vales, programma condotto da Maria Belen e in cui Mammucari è giurato. A decretare il successo della 38enne anche i continui messaggi che riceve sui social, durante e dopo ogni puntata del programma di Italia1. Post carichi d’affetto che puntualmente la conduttrice condivide nelle sue storie sui social.

Conduttrice di Italia1 felice accanto all’ex marito: momento d’oro per lei

Non solo in campo professionale, ma anche in amore, Belen è riuscita a realizzarsi. La conduttrice è ormai uscita allo scoperto anche dal punto di vista sentimentale, mostrandosi con l’ex marito Stefano De Martino con il quale c’è stato un ritorno di fiamma. Consapevole dei problemi che in passato li hanno separati, la showgirl ha commentato in modo ironico anche in diretta a Le Iene in una delle ultime puntate il riavvicinamento con il ballerino, con il quale trascorre il suo tempo libero. Di recente infatti la coppia si è concessa un weekend romantico in barca a Napoli incurante degli obiettivi puntati dei paparazzi.