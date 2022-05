Ascolti, Detto Fatto ha chiuso a più del 6%: Bianca Guaccero in lacrime

Gli ascolti dell’ultima puntata di sempre di Detto Fatto, che ha chiuso ieri

E’ finito definitivamente il programma dei tutorial condotto da Bianca Guaccero, del quale ieri è andata in onda l’ultima puntata non solo stagionale ma, appunto, di sempre, dato che non tornerà nella prossima stagione con una nuova edizione, com’è noto ormai da tempo. Ma come sono andati gli ascolti ieri? A seguire l’addio della trasmissione che per quasi dieci anni ha occupato il pomeriggio di Rai2, come scopriamo da TvBlog, sempre puntualissimo nell’aggiornare i telespettatori sui dati auditel delle trasmissioni andate in onda il giorno prima sulle reti Rai, Mediaset e non solo, sono stati più di mezzo milione di telespettatori con uno share volato a più del 6%. Nello specifico, i telespettatori sono stati esattamente 563.000 e lo share del 6.23%.

Bianca Guaccero e l’addio definitivo del suo programma tra lacrime e sorprese inaspettate

Non è riuscita a trattenere le lacrime la conduttrice ieri salutando il pubblico che per anni l’ha seguita quotidianamente nei pomeriggi di Rai2. Una diretta toccante, all’insegna dell’addio, nel corso della quale è stato mandato in onda a sorpresa un videomessaggio di Caterina Balivo, prima conduttrice della trasmissione (ricordiamo che per poche settimane alcuni anni fa a fare gli onori di casa è stata anche Serena Rossi, sostituendo Caterina per maternità ad inizio stagione). Non è mancata, inoltre, una frecciata di Bianca al termine della diretta…

Come cambierà il pomeriggio di Rai2 da settembre senza Detto Fatto

Ma chi prenderà il posto del programma di Bianca Guaccero nella prossima stagione? E’ noto da tempo il ritorno di Ore 14 di Milo Infante, che occuperà la fascia oraria post pranzo, come nelle ultime due stagioni, mentre a sostituire la trasmissione dei tutorial, quindi dalle 15.00 circa in poi, sarà un nuovo programma condotto da Pierluigi Diaco, al quale dovrebbe seguire, nella seconda parte del pomeriggio, un nuovo progetto forse affidato a Mia Ceran. Si saprà comunque con maggior chiarezza come sarà strutturato il nuovo pomeriggio del secondo canale della Rai, solo fra qualche tempo, quando verranno presentati ufficialmente i palinsesti della stagione tv 2022/2023. E Bianca Guaccero cosa farà? Tra le ipotesi c’è la partecipazione a Ballando con le stelle.