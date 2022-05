Brave and Beautiful, anticipata la messa in onda: ufficiale il cambio d’orario

Anticipazioni prossime puntate della soap turca: cambio di orario della messa in onda

Novità in vista per la soap turca di Canale 5 soggetta a cambiamenti di orario a partire dalla prossima settimana. In questi giorni si è vociferato che a partire dal 16 maggio a causa della fine del talent Amici di Maria De Filippi la programmazione di Canale5 dovesse subire delle variazioni ed adesso il cambiamento è ufficiale. Controllando la Guida Mediaset, infatti, si apprende che a partire da lunedì prossimo Brave and Beautiful andrà in onda a partire dalle 16.20 anziché dalle 16.45. Insomma le vicende di Cesur e Suhan e tutti gli altri protagonisti terranno compagnia ai telespettatori per circa 25 minuti in più terminando infatti sempre intorno alle 17.25.

Brave and Beautiful, anticipazioni nuove puntate: Suhan apre il suo cuore a Cesur

Per quanto riguarda, invece, la trama della soap originaria della Turchia e trasmessa da Canale5 dalle anticipazioni sulle prossime puntate si scopre che Suhan confesserà a Cesur di non aver abortito. I due saranno sulle tracce di Selma, presunta amante di Cuynet e per questo motivo prenderanno una stanza di albergo per poter mettere apunto il loro piano. E nell’intimità della stanza la giovane rivelerà all’ex marito di non aver interrotto la sua gravidanza. Cesur, però, alla sua richiesta di abbandonare i suo propositi di vendetta per screscere insieme il figlio non le risponderà. Nel frattempo Tahsin si recherà in carcere da Adalet qui ci sarà un accesa discussione con Riza che metterà in allarme la coppia. E poi ancora Cahide continuerà ad implorare il perdono di Korhan senza riuscirsi e si alleerà con Turan per sbarazzarsi di Hulya che a sua volta tenterà di conquistare Tahsin. Ed infine con un clamoroso colpo di scena Cesur scoprirà chi ha ucciso la madre Fugen.

Nuovo orario per la soap di Canale5 nella prossima settimana: come cambia il palinsesto

E dunque a partire da lunedì 16 maggio il palinsesto di Canale5 verrà rivoluzionato. A causa della fine di Amici di Maria De Filippi, il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset vede dopo la fine di Uomini e Donne una strisci di 10 minuti, dalle 17.10 alle 17.20 dell’Isola dei famosi che lascerà poi spazio a Brave and Beautiful dalle 16.20 alle 17.25 e che proseguirà con il Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.