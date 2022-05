Brave and Beautiful anticipazioni: Suhan fa arrestare Cesur, malore per Tahsin

Anticipazioni nuove puntate soap di Canale5: Suhan tradisce Cesur e lo fa arrestare

Dagli spoiler sulle prossime puntate di Brave and Beautiful si scopre che Suhan farà arrestare Cesur. Nel dettaglio, tutti i protagonisti saranno scioccati dalla morte di Salih e di conseguenza i Korludag verranno sottoposti tutti ad un interrogatorio, col quale si spera che possano emergere dei dettagli in grado di far chiarezza sulla morte del tutto inaspettata dell’uomo. Ma a questo punto ci sarà un clamoroso colpo di scena visto che la figlia di Tahsin volterà le spalle al padre del bambino che porta in grembo e aiuterà il procuratore a catturare Cesur. Insomma, per colpa della ragazza il giovane finirà dietro le sbarre mentre ci sarà una frattura sempre più grande tra i due che ormai hanno messo fine definitivamente al loro rapporto.

Brave and Beautiful spoiler prossime puntate: Tahsin ha un malore

Dalle anticipazioni delle puntate della prossima settimana si apprende anche che Tahsin sarà vittima di un grave malore. Nello specifico, una volta incastro Cesur si ricorderà di aver visto un fiore sotto le scarpe del cadavere e con l’aiuto di Suhan, alla quale nel frattempo Sirin confesserà di sospettare Riza come assassino del padre, capirà di che fiore si tratta. Turan rapirà il bimbo che ha assistito all’omicidio ma il piccolo riuscirà a fuggire e tra i presenti riconoscerà Tahsin. A questo punto Cesur verrà scagionato. Tuttavia i colpi di scena non finiscono qui perché il procuratore Serhat, sperando che Cesur e Tahsin possano chiarirsi, li metterà nella stessa cella. Tahsin incalzato da Cesur accuserà un malore e verrà trasportato in ospedale.

La soap turca trasmessa da Canale 5 cambia orario: novità nella prossima settimana

Insomma la tormentata storia d’amore tra Suhan e Cesur, tra intrighi, vendette e colpi di scena sarà al centro delle trame di Brave and Beautiful anche nelle puntate dal 16 al 20 maggio che subiranno un cambiamento di orario. La donna ha confessato all’ex marito di non aver abortito chiedendogli però di rinunciare alla sua vendetta per stare con lei. Al rifiuto del ragazzo, tuttavia, la giovane gli volterà le spalle facendolo addirittura arrestare.