Brave and Beautiful spoiler, come muore Adalet: piano di Cahide contro Korhan

Anticipazioni Brave and Beautiful, Adalet muore uccisa da Riza: i motivi dell’omicidio

Manca sempre meno al gran finale di stagione della soap turca trasmessa da Canale5 e nelle ultime puntate non mancheranno dei clamorosi colpi di scena. Uno di questo riguarda la morte di Adalet uccisa dal fratello Riza. Dagli spoiler sulle prossime puntate, infatti, si scopre che la donna fuggirà dal carcere e, all’insaputa di Tahsin, si recherà dal fratello. I due avranno un violento scontro che si concluderà con la donna con una pistola in mano puntata contro il fratello. Ma le cosa andranno diversamente perché più avanti si scoprirà che proprio mentre la donna punta la pistola nell’abitazione farà irruzione Turan che colpirà la donna con un sasso. Quest’ultima dopo aver ripreso i sensi nel tentativo di difendersi morderà la mano di Riza ma verrà strangolata.

Spoiler prossime puntate della soap di Canale5: Riza e Cahide mentono a Tahsin

Dalle anticipazioni sulle nuove puntate di Brave and Beautiful si scopre che Riza dopo aver ucciso la sorella ne nasconderà il cadavere. A questo punto Tahsin crollerà nella disperazione di non aver più notizie sulla donna amata e il cognato cercherà di mettere a punto in diabolico piano per far credere all’uomo che l’amata sia viva. Il Korludağ Senior sarà al centro anche dei raggiri della nuora. Cahide infatti non riuscirà a riconquistare la fiducia del marito che, al contrario, non solo ha intenzione di divorziare ma anche di chiedere l’affidamento esclusivo della figlia. A questo punto però la donna, facendo leva sui problemi di memoria dell’uomo e sulla sua difficile situazione sentimentale otterrà la sua fiducia.

Brave and Beautiful anticipazioni, Korhan sotto la minaccia del padre

Infine gli spoiler sulle puntate finali della soap turca di Canale5 rivelano che Tahsin si schiererà totalmente dalla parte della nuora, minacciando il figlio di scatenargli addosso la sua ira qualora abbondoni la donna incita. Korhan, incapace come sempre di reagire al genitore, sfogherà il suo nervosismo sui lavoratori dell’azienda, tant’è che Mihriban arriverà a rimproverarlo sostenendo che sta assumendo gli stessi atteggiamenti rudi e oppressivi del padre. Cosa farà l’uomo? E soprattutto che piani ha Cahide? L’appuntamento con la soap è dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.20 circa.