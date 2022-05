Brave and Beautiful, anticipazioni ultime puntate: come finisce per Cesur e Suhan

Anticipazioni puntate finali della soap turca di Canale 5: Suhan rapita da Riza

Manca davvero poco al gran finale di stagione di Brave and Beautiful e degli importanti ed eclatanti spoiler sulla fine della soap turca trasmessa da Canale5 li ha rivelati in anteprima TeleSette. Come finirà tra Cesur e Suhan? Nelle puntate che stanno andando in onda adesso vediamo che i due giovani sono ancora separati ma la figlia di Tahsin dopo aver protetto dalla polizia si mostra al fianco dell’Alemdaroglu. Ebbene nelle ultime puntate ci sarà il matrimonio tra i due giovani dopo colpi di scena e trame emozionanti che lasceranno tutti con il fiato sospeso e preoccupati per la loro sorte. Tuttavia Riza non rinuncerà ai suoi propositi di vendetta e rapirà la giovane nonostante sia in dolce attesa!

Brave and Beautiful, spoiler ultime puntate: Suhan partorisce, Korhan muore

Dagli spoiler sul finale di stagione della soap di Canale 5 il cui titolo originale è Cesur Ve Guzel si apprende che le soprese spiazzanti belle e tragiche non sono affatto finite. Suhan riuscirà a liberarsi dalla prigionia di Riza e potrà partorire il bambino che porta in grembo in un ospedale al sicuro. Ma purtroppo la tragedia è dietro l’angolo perché il lieto evento sarà funestato dalla morte di Korhan ed i due decideranno di dare al piccolo il nome dello zio in suo onore. A questo Riza, libero ed ancora in cerca di vendetta, sarà un pericolo per la coppia che però potrà contare sull’aiuto di Tahsin, passato dalla parte dei buoni. Con un glorioso colpo di scena farà saltare in aria la barca in cui si trova con Riza liberando la sua famiglia dal pericolo ma allo stesso tempo perdendo la vita.

Spoiler ultima puntata della soap: lieto fine per Cesur e Suhan

Dalle anticipazioni sull’ultima puntata di Brave and Beautiful si scopre, infine, che le vicende dei protagonisti si concluderanno con un salto temporale di qualche anno. Infatti nel gran finale vedremo i due protagonisti, Suhan e Cesur, che dopo tutte le perizie, i rapimenti ed altri ostacoli e guai, insieme al piccolo Korhan ormai ometto su una barca pieni di gioia e felicità.