Carlo Conti pronto per un nuovo impegno su Rai1: “Sarà una grande festa”

Scritto da Giulia Tolace , il Maggio 28, 2022 , in Personaggi Tv

DallArenaLucio è il nuovo impegno del conduttore dedicato a Lucio Dalla: “Era innamorato della vita”

Dopo l’esperimento poco fortunato di The Band Carlo Conti torna su Rai1 venerdì 3 giugno. Insieme a Fiorella Mannoia Carlo Conti presenterà DallArenaLucio, un evento musicale in onda dall’Arena di Verona per ricordare Lucio Dalla a 10 anni dalla sua scomparsa.

“Anche se si tratta di ricordare il decennale della sua morte sarà l’occasione per una grande festa come lui avrebbe voluto e com’era nel suo spirito di uomo sempre allegro, sorridente, rivolto agli altri e innamorato della vita”

dice Carlo Conti su Tele Sette. Quest’ultimo aggiunge poi che è un piacere doppio condurre questo evento perché al suo fianco ci sarà un’artista grande quanto la Mannoia. Poi il conduttore racconta come si sta preparando all’evento, ovvero con estrema gioia ed entusiasmo. Gli stessi che Lucio Dalla aveva sempre. Conti lo descrive come una persona estremamente generosa, che si donava agli altri senza freno alcuno e di grande simpatia.

Carlo Conti ricorda il primo incontro con Lucio Dalla: “Gli chiesi in prestito la sua canzone”

Per il conduttore condurre DallArenaLucio non è solo omaggiare un grande cantante e artista che ha fatto la storia musicale italiana. Ma significa anche ricordare qualcuno conosciuto in prima persona. Infatti Carlo Conti e Lucio Dalla si sono conosciuti e stimati a vicenda. Il cantante, tra l’altro, è stato spesso ospite nelle trasmissioni del conduttore di Rai1. E tra queste ospitate Carlo Conti ricorda nitidamente e con affetto la prima volta che lavorarono insieme a “L’anno che verrà”.

“Gli chiesi in prestito la sua canzone e fu lui ad iniziare la trasmissione arrivando dalla spiaggia di Rimini fino sul palco”

racconta Carlo Conti.

Come sarà DallArena Lucio e quali ospiti ci saranno

Tantissimi saranno gli amici che interverranno nel corso dell’evento musicale di Rai1 per ricordare Lucio Dalla. Tra loro: Ron, gli Stadio, Samuele Bersani, Tosca, Ornella Vanoni, Pierdavide Carone, Il Volo, Marco Mengoni, Giuliano Sangiorgi, Alessandra Amoroso, Marco Masini, Arisa, Noemi, Ermal Meta e Gigi D’Alessio.

“Ciascuno ha scelto il brano tra i tantissimi successi di Lucio che abbiamo proposto”

spiega Carlo Conti che ricorda un giorno speciale. Sul palco dell’evento salirà anche Iskra Menarini, storica corista di Lucio.