“Rimasto folgorato”, Carlo Conti non ha mai dimenticato quel giorno

L’emozione del primo incontro con Lucio Dalla raccontata dal conduttore di Rai1

E’ tutto pronto per Dallarenalucio, è questo il nome dello spettacolo musicale che Rai1 trasmetterà nella prima serata di venerdì prossimo, come il titolo lascia intendere, dall’Arena di Verona. Un omaggio a Lucio Dalla, che Carlo Conti, padrone di casa della serata, ha avuto il grande onore di conoscere quando era ancora solo un ragazzino. Sulle pagine di DiPiùTV proprio il conduttore ha ricordato la prima volta in cui ha visto in televisione il cantante bolognese, imparando quindi a conoscerlo e apprezzarlo:

Avevo dieci anni, vedendolo sono rimasto letteralmente folgorato

ha raccontato, continuando: “Da quando l’ho conosciuto l’ho invitato spesso nei miei programmi”.

Carlo Conti: “Ecco quando ho conosciuto di persona Lucio Dalla”

Risale al 2000 la prima ospitata di Dalla in un programma condotto da Carlo Conti: su quell’episodio il presentatore toscano, sempre sulle pagine della rivista menzionata nel paragrafo precedente, ha asserito

Conducevo Domenica In, ricordo ancora la grande emozione che ho provato quando me lo sono trovato di fronte. Ero sempre stato un suo ammiratore e avevo tutti i suoi dischi.

Carlo ha rivelato inoltre di essere sempre rimasto in contatto con Lucio, incontrandolo a volte anche a telecamere spente, andando a cena insieme. La sua canzone alla quale si sente più legato? L’anno che verrà, ha risposto.

Chi sono gli ospiti di Dallarenalucio: parterre ricco di cantanti venerdì sera su Rai1

Ad esibirsi sul palco dell’Arena di Verona nella trasmissione di venerdì prossimo, 3 giugno, saranno Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi, Fabrizio Moro, gli Stadio, Ornella Vanoni, Arisa, Marco Masini, Noemi, Tommaso Paradiso, Ron e altri ancora. Partecipazione speciale di Fiorella Mannoia, che farà un po’ da co-conduttrice accanto a Carlo Conti. Un impegno, quello di inizio giugno, al quale seguirà, per Carlo, la riconduzione di Con il cuore, il tradizionale spettacolo in onda da Assisi, che vedremo più avanti: quest’anno l’evento raccoglierà fondi non solo per le mense francescane ma anche per la popolazione ucraina, come il conduttore stesso ha spiegato nell’intervista. Intanto lavora anche alla preparazione dello show estivo ideato per Rai2, la cui conduzione la cederà però ad un cantante (per ora si fanno tre nomi).