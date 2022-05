Carmen Di Pietro affronta Maria Laura De Vitis: “Aspetto un passo falso”

La pupa si difende dopo le critiche di Carmen Di Pietro: “Io dico la verità, non voglio imitarti”

Nella nuova puntata del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, Carmen Di Pietro ha detto chiaramente ciò che pensa di Maria Laura De Vitis, colei che in questi giorni si è avvicinata parecchio a suo figlio. La showgirl su invito della conduttrice ha spiegato nel dettaglio per quale motivo è turbata dalla presenza della pupa: “Dice delle cose come se parlassi io, condivisibili, vorebbe una famiglia, ecco perchè dico magari è furba e vuole arrivare dritta al suo percorso, non lo so, sono molto preoccupata, non so se sei falsa o furba, aspetto un passo falso se ci sarà”. La giovane naufraga non ha perso tempo per difendersi:

“Qua si può fingere due, tre giorni, dopo una settimana le maschere cadono, io dico la verità, non voglio imitarti perchè sei unica e speciale, io sono così”.

Alessandro Iannoni fa chiarezza sul rapporto con Maria Laura: “Preferisco non andare oltre”

Nell’appuntamento de L’Isola dei Famosi di questa sera, alla domanda di Ilary Blasi chi vorrebbero che fosse eliminato, Edoardo Tavassi ha risposto: “Lory che tanto ormai è diventata insieme a Clemente il sindaco di Playa Sgamada”. La compagna di Marco Cucolo ha ricambiato: “Perchè anche quando non sa cosa dice continua a parlare”. Successivamente Ilary Blasi si è rivolta ad Alessandro Iannoni, e sull’arrivo di Maria Laura De Vitis in Honduras gli ha detto: “Pensavamo di aver fatto una cosa giusta mandandoti lei, invece abbiamo scoperto che è molto simile a tua mamma, gli altri naufraghi ritengono che lei non è sincera, addirittura le hanno dato della falsa”. Dopo che sua madre non ha nascosto di essere preoccupata a causa della pupa a cui di recente ha fatto un avvertimento, il giovane naufrago è intervenuto facendo chiarezza: “Per evitare tarallucci e vino sono stato chiaro, preferirei qui non andare oltre un certo limite“.

Carmen Di Pietro su tutte le furie con il figlio: “Si è sbaciucchiato con questa”

Alessandro Iannoni è stato ripreso dalla madre, dato che è sbottata: “Come mai gli hai dato il bacetto, mi ha rassicurato con le parole non con i fatti, si è sbaciucchiato con questa”. A dire la sua è stata Vladimir Luxuria: “Io tifo sempre per l’amore, si sono formate delle coppie nei reality, però confesso che sono un attimino diffidente”. L’opinionista ha messo in difficoltà la pupa dicendole: “Una cosa solo in comune di carattere e di fisico tra lui e Paolo Brosio”. La ex di quest’ultimo dopo non aver nascosto il suo fastidio ha sottolineato: “La risposta è la generosità, l’altruismo e la bontà d’animo, di fisico la barba”.