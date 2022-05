Carmen Di Pietro non ha pietà di Maria Laura De Vitis: “Una grande falsa”

Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis non piace proprio alla naufraga: “Si è studiata il mio personaggio”

Lunedì scorso Ilary Blasi ha annunciato a Carmen Di Pietro che purtroppo la giovane naufraga non è riuscita a far breccia nel cuore di suo figlio Alessandro Iannoni. Difatti quest’ultimo ha detto alla ragazza di non provare niente nei suoi confronti, aggiungendo di credere che tra loro ci possa essere solo un’amicizia. Nell’ultima puntata dell’extra time andata in onda su Mediaset Extra i telespettatori hanno avuto modo di vedere che la popolare showgirl ha subito voluto parlare con suo figlio proprio per fargli sapere di averci sempre visto giusto sulla giovane naufraga:

“Devi dire che avevo ragione…Te lo dicevo che era falsa…Ti ho sempre messo in guardia. Lei prima di entrare si era studiata il mio personaggio…”

Carmen Di Pietro non ha mai avuto dubbi sulla giovane ragazza: “Sapevo che avrebbe fatto un passo falso”

Successivamente la popolare showgirl de L’Isola dei Famosi non ha potuto nascondere a suo figlio di essere comunque ben felice che alla fine abbia dato il due di picchi a Maria Laura De Vitis, la quale ieri è stata attaccata da Patrizia Groppelli a Mattino 5: “L’importante è che sia finalmente finita…” La naufraga ha poi confessato a suo figlio che ha sempre saputo in cuor suo che alla fine la ragazza avrebbe fatto un passo falso che gli avrebbe fatto capire che non ci sarebbe mai potuto essere futuro tra loro: “Lo sapevo che avrebbe fatto un passo falso e ti saresti accorto che era finta…”

Maria Laura De Vitis si sfoga con i naufraghi: “Ho preso un palo enorme”

Clima totalmente diverso dall’altra parte dell’Isola. Difatti la giovane ragazza non ha preso per niente bene la fine della sua amicizia speciale con Alessandro Iannoni sfogandosi con Mercedesz Henger, Guendalina ed Edoardo Tavassi:

“Ho preso un palo enorme…Ammetto di esserci rimasta molto male…Lui mi ha detto di volere che tra noi ci sia solo una bella amicizia …”

La ragazza ha comunque subito fatto sapere ai tre naufraghi che resterà al fianco del figlio di Carmen Di Pietro, anche se solo come amica: “Gli ho chiesto scusa se ho forzato la mano…”