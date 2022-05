Che tempo che fa, lacrime sul finale: Fabio Fazio ha chiuso con l’addio a…

Fabio Fazio ha chiuso la stagione 2021/2022 con il ricordo di Raffaella Carrà

Chiusura di stagione con lacrime per Fabio Fazio e il suo noto talk Che tempo che fa. Ieri sera infatti il programma del terzo canale ha salutato gli spettatori, come al solito sempre con risultati particolarmente interessanti e premianti. I grandi ospiti che il conduttore ha avuto l’onore di intervistare si sono rivelati una calamita per il pubblico, così come gli omaggi e i ricordi che non sono mai mancati a Che tempo che fa. Ieri sera il padrone di casa ha voluto chiudere la stagione televisiva ricordando la immensa Raffaella Carrà, scomparsa l’estate del 2021 dopo aver combattuto come una leonessa la malattia che l’ha strappata alla vita. Il conduttore ha così rievocato il ricordo della più importante donna dello spettacolo italiano: “E’ trascorso quasi un anno e ci manca molto” – le parole di Fazio agli sgoccioli della puntata – .

Che tempo che fa, i saluti finali del padrone di casa: “Grazie al pubblico”

Ovviamente Fabio Fazio ha poi ringraziato i milioni e milioni di telespettatori che nel corso dell’anno hanno seguito sempre con grande trasporto il programma di Rai Tre. Che tempo che fa infatti si è confermato ancora una volta il programma di punta di Rai Tre, grazie ad un’attualità sempre precisissima e interviste di spicco, basti ricordare quella storica a Papa Francesco oppure alla celebre artista Lady Gaga. Dopo l’omaggio a Raffaella Carrà, al quale ieri si è unita anche Mara Venier, il padrone di casa del talk ha dedicato un pensiero al pubblico: “Io voglio ringraziare i miei colleghi, di nuovo tutta la Rai e lo studio M2. Voglio ringraziare soprattutto il pubblico per l’affetto che ci mostra da anni”.

Fabio Fazio chiude sfiorando i 2 milioni di telespettatori

Anche gli ascolti di ieri sera si sono rivelati positivi per Che tempo che fa, guidato come al solito anche da Luciana Littizzetto, spalla storica di Fazio da tanti anni. Come sempre gli ascolti del format vengono calcolati dividendolo in due segmenti: Che tempo che fa ha intrattenuto 1.954.000 telespettatori (10.4%) mentre e Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha raccolto 1.419.000 spettatori (10.6%). Cifre in calo rispetto alle ultime uscite, ma sempre molto importanti.