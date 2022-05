“Ci manchi”, Mara Venier e il dolore per la morte di una famosa collega

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 29, 2022 , in Domenica In

La commozione della conduttrice e del pubblico di Domenica In per il ricordo di Raffaella Carrà

C’è stato anche un ricordo di Raffaella Carrà nella puntata di Domenica In andata in onda oggi, 29 maggio. Durante l’intervista di Renato Zero, primo protagonista della diretta odierna, Mara ha infatti mandato in onda alcuni filmati di Carramba, dove il cantante è stato ospite di Raffaella. Finito il video in questione, il pubblico in studio si è alzato per applaudire. All’applauso si sono uniti Mara e Renato. La conduttrice, visibilmente commossa, ha mandato un bacio alla collega guardando verso l’alto e dicendo: “Raffaella, ovunque tu sia, ci manchi”.

Mi sembra impossibile che sia morta

ha poi commentato, guardando il suo ospite.

Domenica In, la promessa di Renato Zero: “Andrò all’Argentario a visitare le ceneri di Raffaella”

“Mi sembra davvero impossibile che Raffaella non ci sia più” ha ribadito, subito dopo, Mara Venier con un filo di voce, sul punto di commuoversi. Con gli occhi lucidi, Renato Zero ha preso la parola dichiarando: “Ho poco tempo libero ma quando riesco faccio un salto all’Argentario alla sua tomba”. L’artista ha poi aggiunto:

Abito proprio vicino casa di Raffaella io… sono quasi attaccato a lei.

“E’ veramente dura non sentire più la sua risata dalla finestra di casa mia” ha confessato inoltre il cantante. Raffaella, lo ricordiamo, è scomparsa a causa di un male incurabile il 5 luglio dell’anno scorso. A quasi un anno dalla sua morte, Rai1 sta preparando uno show in suo onore che andrà in onda molto probabilmente in una sera d’autunno, con la conduzione di Milly Carlucci. “Lo penso anch’io, è molto dura non poter sentire più la sua risata” ha risposto Mara a Renato, in uno studio in cui, per la commozione, è calato il silenzio, interrotto da un altro applauso scrosciante scoppiato all’improvviso.

Mara Venier a Renato Zero: “Era giusto ricordare la tua grande amicizia con Raffaella Carrà”

“Mi sembrava giusto ricordare la vostra enorme amicizia” ha detto infine la conduttrice di Domenica In al suo ospite, in una lunga intervista che ha occupato praticamente tutta la prima parte della trasmissione, oggi iniziata con i ringraziamenti di Mara per i grandi ascolti che l’appuntamento speciale di venerdì sera ha ottenuto.