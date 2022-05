Chiara Ferragni presa di mira dagli hater: “Accanimento su di me scioccante”

L’influencer attaccata duramente sui social: il suo amaro sfogo

Oggi Chiara Ferragni ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della sera. In questa circostanza la moglie di Fedez ha parlato della sua carriera, dei suoi inizi e della sua vita privata. Ad un certo punto la giornalista le ha fatto notare che ovviamente con l’aumentare della sua popolarità sono spuntati sui social anche gli hater, che non hanno mai speso parole al miele nei suoi confronti. E quest’ultima non ha fatto mistero che adesso affronta ironicamente le critiche e gli insulti, non facendo però mistero che agli inizi è stata davvero dura:

“Quando avevo 22 anni l’accanimento nei miei confronti era scioccante…A causa loro, mi è capitato di non godermi del tutto i momenti belli…”

Chiara Ferragni non lo nasconde: “Sentivo di non meritare quello che mi stava succedendo”

La moglie di Fedez, sempre in questa intervista rilasciata a Il Corriere della sera, non ha poi nascosto che tutte queste critiche ricevute nel momento in cui ha iniziato ad avere successo hanno un po’ minato le sue sicurezze, tanto da arrivare a pensare di non meritare tutto ciò che ha ottenuto:

“Sentivo di non meritare quello che mi stava succedendo…Mi domandavo: ‘Perché mai dovrebbero credere in me?’…”

Tuttavia l’influencer, la quale è stata attaccata da Vittorio Sgarbi, ha poi reagito capendo una volta per tutte di valere tanto: “Mi sono detta: ‘Sto facendo una cosa innovativa, ho un team bellissimo…So quanto valgo…'”

L’influencer si ispira a Diego Della Valle: “Ha fatto la storia dell’imprenditoria italiana”

La giornalista del Corriere della sera ha poi chiesto a Chiara Ferragni a chi si ispira: “Chi sono i tuoi mentori?”. E la moglie di Fedez, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito fatto il nome del popolare imprenditore fiorentino: “Rappresenta l’italianità, portando la nostra tradizione nel mondo…” Quest’ultima ha poi fatto anche il nome del direttore creativo di Dior, Maria Grazia Chiuri: “Da sempre difende i diritti delle donne…Con lei ho costruito una bella amicizia…” Poi ovviamente ci sono state altre persone ad averla ispirata, soprattutto alcuni suoi colleghi influencer, anche perchè spesso e volentieri trae ispirazione dai social.