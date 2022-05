Vittorio Sgarbi distrugge Chiara Ferragni: “Befana!”. E non risparmia Fedez

Chiara Ferragni attaccata duramente dal politico ed esperto d’arte: “Chi la segue sono solo sfaticati”

Vittorio Sgarbi ha rilasciato una lunga intervista a Grazia Sambruna sul portale Mowmag. In questa occasione il noto esperto d’arte non ha espresso parole al miele nei confronti di Fedez e di sua moglie. E soprattutto su quest’ultima c’è andato giù duro, arrivando dapprima ad attaccare chi compra i suoi prodotti, e successivamente le ha addirittura dato senza troppi giri di parole della befana:

“Quelli che comprano da lei sono solo sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che propone delle cose per sciocchi…”

Fedez e la frecciata velenosa del politico: “Non si può davvero guardare”

Successivamente Vittorio Sgarbi, sempre in questa intervista rilasciata a Mowmag, si è poi scagliato contro il marito di Chiara Ferragni. Cosa ha detto? L’uomo, che ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni per aver discusso con Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show, ha rivelato di pensare sia un mezzo marito e che non si potrebbe davvero guardare: “Ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito…” Quest’ultimo ha poi lanciato un’altra frecciatina velenosa nei confronti della influencer, che ha dato tutto il suo supporto a suo marito nei giorni in cui ha scoperto di avere un cancro raro al pancreas, asserendo che indosserebbe degli zatteroni che farebbero ancora più pena del rapper: “Avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi…”

Vittorio Sgarbi vuole Morgan e il cantautore emiliano in politica: le sue parole

Il popolare esperto d’arte e politico, in questa intervista rilasciata a Grazia Sambruna su Mowmag, ha poi dichiarato di volere tanto candidare come sindaci rispettivamente a Sulmona e a Modena l’ex di Asia Argento e Vasco Rossi. Difatti l’uomo non ha nascosto di nutrire una profonda stima nei confronti dei due artisti. Per tale ragione vorrebbe vederli come primi cittadini, sicurissimo che assolverebbero nel migliore dei modi il loro compito:

“Morgan è molto intelligente e sveglio, mentre Vasco mi piace molto…Meglio non abbia esperienza politica…”

I due cantautori accetteranno la proposta del politico? Scenderanno anche loro in campo? D’altronde non sarebbero neppure i primi artisti a tentare questa strada.