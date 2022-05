Clemente Russo affonda Nicolas Vaporidis: “E’ stato lui il più falso”

L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis non convince l’ultimo naufrago eliminato: il duro attacco

E’ stato Clemente Russo l’ultimo naufrago ad essere stato eliminato da quest’ultima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Difatti quest’ultimo ha perso il televoto contro Estefania Bernal, Licia Nunez, Marco Cucolo e Fabrizia. Poco prima però di fare ritorno in Italia si è fermato su instagram per rispondere alle curiosità dei telespettatori. In questa occasione c’è chi gli ha chiesto chi tra i naufraghi in gioco pensa sia il più falso. E il popolare pugile partenopeo ha fatto subito il nome dell’attore romano, con il quale ha discusso spesso e volentieri a Cayo Cochinos: “Lui è senza ombra di dubbio il più falso…”

Clemente Russo non ha alcun dubbio: “Ecco chi mi ha deluso di più”

Successivamente un altro utente su instagram ha chiesto all’ex naufrago dell’Isola dei Famosi da quale naufrago è rimasto più deluso. E anche in questa circostanza il marito di Laura Maddaloni, la quale ieri pomeriggio ha attaccato Vladimir Luxuria, ha subito fatto un elenco numeroso di concorrenti che avrebbero tradito la sua fiducia: “Mi hanno deluso Nicolas, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger…” L’uomo ha poi dichiarato con chi invece vorrebbe rimanere in contatto una volta finito il reality show adventure di Canale 5: “Mi farebbe piacere rivedere Blind, Gustavo, Jeremias, Roberta e Antonio…” Lo sportivo ha anche confessato che questa è stata senza ombra di dubbio un’esperienza unica nel suo genere, aggiungendo però che ci penserebbe due volte prima di accettare di rifarla.

Isola, l’ex naufrago confessa: “Ho commesso un grande errore”

Un altro utente su instagram ha poi chiesto a Clemente Russo qual è stata la cosa che più lo avrebbe penalizzato in questa avventura. E quest’ultimo non ha negato che con tutta probabilità lo schierarsi con un gruppo a dispetto dell’altro non lo abbia fatto avvantaggiato: “Il nostro gruppo non era purtroppo coeso come quello dei Cucarachas…” L’ex naufrago ha poi dato appuntamento a tutti a venerdì prossimo perchè sarà finalmente in studio. E chissà se come la moglie litigherà in diretta con Vladimir Luxuria, la quale non ha certo mai speso parole al miele nei suoi confronti.