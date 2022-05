Pomeriggio 5, Laura Maddaloni non perdona Vladimir Luxuria: “Pessimo gusto”

Laura Maddaloni non le manda a dire all’opinionista de L’Isola dei Famosi: l’attacco da Barbara d’Urso

E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E la seconda parte è stata dedicata interamente al reality show condotto da Ilary Blasi. In studio c’era la moglie di Clemente Russo, che ieri sera ha avuto un durissimo scontro in diretta Tv con Vladimir Luxuria. Anche in questa occasione la ex naufraga non ha risparmiato critiche nei confronti di quest’ultima, asserendo di credere non si sia comportata bene:

“Ho trovato di pessimo gusto…Quando ho finito il mio percorso mi ha fatto delle smorfie dietro…Ha esagerato e ripeto è stata davvero di pessimo gusto…”

Vladimir Luxuria difesa da Arianna David: “Devi accettare le critiche”

Successivamente ha preso la parola l’opinionista di Pomeriggio 5, la quale ha spezzato una lancia in favore di Vladimir, asserendo di credere che Laura Maddaloni avrebbe invece dovuto accettare in silenzio le sue critiche perchè quello è il suo ruolo:

“Lei fa semplicemente l’opinionista e dà un’opinione su ciò che vede…Mi spiace ma ci devi stare…Ti ricordo che ti sei messa in gioco in un reality…”

Tuttavia la moglie di Clemente Russo, che ieri sera è stata protagonista di uno scontro con l’opinionista, ha immediatamente controbattuto alla David, asserendo di credere che chi ricopre quel ruolo dovrebbe essere al di sopra delle parti: “Vladimir è come un arbitro…Ha fatto trasparire una sua preferenza…Ha esagerato dal primo giorno…Non mi sono piaciute le cose non leali…”

Pomeriggio Cinque, l’ospite si difende dalle critiche: “Non accetto che mi abbia dato dell’aggressiva”

Laura Maddaloni ha dimostrato anche oggi di avere davvero il dente avvelenato nei confronti di Vladimir Luxuria. E dopo averla criticata abbondantemente in sua assenza, non ha poi fatto mistero di aver davvero poco gradito che settimane fa le ha anche dato della donna aggressiva: “Non lo accetto…Non è così…” La ex naufraga ha poi dichiarato che l’opinionista dell’Isola, grazie a questo suo atteggiamento, sarebbe riuscita a metterle contro i social: “Doveva attenersi solo a dare un’opinione…E’ un arbitro…” In studio però un po’ tutti hanno invece difeso la Luxuria.