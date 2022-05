Clementino torna a Made in Sud: “Ho pensato fossero pazzi quando…”

Made in sud, il retroscena del conduttore: “Pensavo fossero pazzi quando mi hanno proposto la conduzione”

Tra le grandi novità del noto cabaret di Rai2 troviamo il bravissimo Clementino. Il cantante, reduce anche dal successo di The Voice Senior, è tornato nuovamente sul piccolo schermo, dando così una ulteriore accelerata alla propria crescita professionale. Di recente il rapper napoletano è sbarcato al timone di Made in Sud, portando una ventata di freschezza al programma del secondo canale insieme alla bellissima Lorella Boccia. Nel corso di una simpatica intervista rilasciata alla rivista Vero TV, il cantante ha svelato un retroscena riguardante il momento in cui gli è stata proposta la conduzione:

Mi sono detto chist’ so’ pazz. E’ un grande onore per me guidare uno degli show comici di punta di Rai2 e farlo per di più nell’edizione in cui si celebra il decennale.

E chissà che ai piani alti della Rai non ci abbiano visto lungo sulle doti da presentatore di Clementino.

Clementino ammette: “Ho chiesto consigli a tanti colleghi”

Sono tanti gli artisti che nel corso degli anni sono passati dallo studio di registrazioni al palcoscenico. Basti citare il grande Adriano Celentano, Gianni Morandi, Pupo, Fiorello oppure il più recente Francesco Gabbani. Clementino è solo l’ultimo in ordine cronologico e quando questo sdoppiamento diviene realtà spesso e volentieri è buon segno. L’artista partenopeo, fresco nuovo conduttore insieme all’amica Lorella Boccia della nuova edizione di Made in Sud, ha ammesso al settimanale Vero TV di aver chiesto consigli a grandi showman: “Ogni tanto mandavo dei messaggi a Fiorello per chiedere consigli, così come a mio fratello Gigi D’Alessio”.

Clementino parla del rapporto con la collega: “E’ deliziosa e preparatissima”

Dopo una settimana di stop a causa Covid Clementino stasera tornerà al timone di Made in sud, in seguito ad una puntata che senza il suo leader maschile ha visto calare gli ascolti rispetto al debutto. Intervistato dalla rivista Vero TV il cantante ha parlato del rapporto con la collega Lorella Boccia, anch’essa risultata positiva al Covid e quindi assente nella puntata odierna: “E’ deliziosa e preparatissima, ci completiamo a vicenda” – ha spiegato il cantante – .