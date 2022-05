Made in Sud: stasera chi sostituirà Lorella Boccia, positiva al Covid?

Lorella Boccia sostituita alla conduzione di Made in Sud a causa della sua positività al Covid

Lunedì scorso è toccato a Clementino saltare lo show di Rai2 per via della positività al virus, nella puntata di stasera toccherà invece alla sua parter: anche la moglie di Niccolò Presta si è infatti scoperta positiva, come annunciato ieri sui social, motivo per il quale non potrà prendere parte alla quarta puntata del programma, in onda appunto oggi in prima serata sul secondo canale. Ma chi condurrà al suo posto? Le anticipazioni che stanno circolando in rete da qualche ora indicano che sarà Maurizio Casagrande a fare gli onori di casa, non da solo ovviamente…

Clementino torna alla conduzione dopo l’assenza di lunedì scorso

Casagrande dividerà il palco dell’auditorium della sede Rai di Napoli con il padrone di casa ‘ufficiale’ dello show, ossia Clementino, come già accennato lunedì scorso assente e oggi pronto a tornare alla guida del programma, come ha annunciato in una storia pubblicata su instagram alcune ore fa. Ricordiamo, peraltro, che il rapper campano ha appena pubblicato il suo nuovo album, dal titolo Black Pulcinella: anche per questo la settimana scorsa si è detto rammaricato, avendo dovuto rinviare, essendo in isolamento, tutta una serie di ospitate in radio.

Come andranno gli ascolti di Made in Sud stasera?

Intanto, positivi al Covid a parte, segnaliamo che gli ascolti dello show condotto da Clementino e Lorella Boccia sono andati via via calando nelle prime tre puntate: dopo un ottimo esordio, che ha visto lo show portare a casa quasi 1milione 400mila spettatori con uno share vicino al 7%, tanto da rivelarsi un temibile competitor per L’isola dei famosi, con la seconda puntata gli spettatori sono scesi a poco più di 1milione e lo share si è fermato al 6%, fino ai risultati di lunedì scorso, con una puntata particolare (iniziata con una gaffe di Lorella Boccia) poiché, come già spiegato, ha visto l’assenza di Clementino, seguita da circa 945mila spettatori con uno share sceso al 5.62%. Ce la farà la trasmissione a sfidare ancora una volta gli effetti delle assenze dovute al Covid e a recuperare un po’ di terreno a livello di auditel?