Da noi a ruota libera, Cristiano Malgioglio: “Do una notizia pazzesca sull’ESC!”

Eurovision Song Contest, Cristiano Malgioglio fa una clamorosa anticipazione da Francesca Fialdini

Ha preso il via la settimana dell’ESC 2022 che dopo più di trent’anni si svolge di nuovo in Italia e che vede commentatori dagli studi Rai1 lo stesso duo che l’anno scorso ha portato fortuna al nostro Paese formato da Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Ed entrambi sono intervenuti per un breve collegamento nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera dove il cantautore siciliano ha dato un’anticipazione:

“Do una notizia pazzesca in anteprima, due anni fa Amadeus mi ha invitato a Sanremo quest’anno mi propongo solo per vincere il festival di Sanremo perché io ho un sogno, toccare il palco dell’ESC.”

Cristiano Malgioglio spiazza sull’ESC 2022: “Tifo per l’inglese Sam Ryder”

Nel programma di Francesca Fialdini il cantautore siciliano si è sbilanciato raccontando di aver in mente delle grandi sorprese per il pubblico dell’Eurovision Song Contest ma soprattutto ha spiazzato la conduttrice rivelando di tifare ovviamente per il duo italiano Mahmood e Blanco (che svelano una loro scaramanzia) in rappresentanza del nostro Paese, ma il suo artista preferito è un altro, l’inglese Sam Ryder. Il cantante ha ammesso:

“Ci sono canzoni bellissime, voci straordinarie. Sono molto emozionato perché il mio ruolo è molto difficile dal momento che devo giudicare 41 Paesi. Il mio preferito è Sam Ryder ha una voce potente.”

A questo punto la conduttrice lo ha ironicamente rimproverato imitando il suo modo di parlare e per questo è intervenuto Gabriele Corsi che ha concluso: “Fa tutto questo per rendermi geloso.”

Da noi a ruota libera, il cantautore ironizza: “Aspetto il tir con i miei bauli di vestiti”

Prima di chiudere il collegamento, Malgioglio con la sua nota ironia ha rivelato alla padrona di casa di essere un po’ preoccupato e subito dopo ha spiegato il motivo: “Non è ancora arrivato il tir con tutti i bauli dei miei vestiti” E Gabriele Corsi ha rincarato: “Ha intenzione di fare ben 14 cambi d’abito a serata!” Insomma, è tutto pronto per Eurovision Song Contest 2022, oggi c’è stato il Turquoise Carpet e per questo i due artisti hanno chiacchierato poco con la Fialdini durante il collegamento.